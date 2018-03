Nem félnek az oroszlántól: Dél-Afrikában edzőtáboroznak az NKM Szeged kajakosai

Oroszlánsétán a dél-afrikai csapat, benne a szegediek: Hüvös Viktor edző (balról), Szendy Márk (balról a harmadik), Birkás Balázs (balról a negyedik), Karnok Marcell (hátul), Nádas Bence (jobbról a harmadik) és Kuli István (jobbról). Fotó: NKM Szeged

Ilyen magyarországi időjárási viszonyok között nyer igazán értelmet a kajakosok, kenusok téli meleg vízi edzőtábora. Hiszen amíg itthon a naptári tavasz első napján van, ahol mínusz 20 Celsius-fokot is mérnek, a tájat pedig hó borítja, addig a dél-afrikai Pretoriában 25 Celsius-fok felett van a napi csúcshőmérséklet.Ebben a kellemes környezetben készülnek az NKM Szeged kajakosai Hüvös Viktor irányításával. A Tisza-parti klubból Birkás Balázs, Nádas Bence, valamint három fiatal, Szendy Márk, Kuli István és Karnok Marcell tagja a különítménynek.– Teljes mértékben elégedett vagyok az itteni körülményekkel, és a konyhásokkal is sikerült megegyeznünk abban, hogy olyan ételt készítsenek el nekünk ebédre és vacsorára, amely megfelel – nyilatkozta Nádas. – Az időjárás tökéletes, a vízen nincsenek zavaró tényezők, például szél, bár azért az algás víz zavaró. Új hajókban kajakozunk, a konditerem tökéletes, minden feltétel adott a jó munkához.

– Az egyik hétvégén meglátogattunk egy szafariparkot, ahol a csapatunk megsétáltathatott két kilenc hónapos kan oroszlánt. Valószínű, hogy mi lehettünk az utolsó látogatóik, mert ilyen korban már kiengedik őket a vadonba. Hatalmas élmény volt, de egy kicsit féltem, amikor velünk sétáltak, közben pedig simogattuk őket, mert azért tudtak volna ártani nekunk – mesélte Birkás a szabadnapi programjukat.A kajakosok fejében természetesen már gyakran megfordul, mi lehet az év legfontosabb feladata.– A tájékoztatóversenyen a K1 400 méteres számban Balázzsal mindketten elindulunk – mondta Nádas. – Új táv, éppen ezért nehéz most megtippelni, ki is lehet a favorit. Minden esztendőben jönnek a friss arcok, fiatal tehetségek, akik jól mennek. Emellett engem a K2 500 méter is érdekel, illetve szeretnék ezer méteren is versenyezni idén.– A váci Balaska Márkkal alkotott párosunk, amellyel tavaly K2 200 méteren világbajnoki címet szereztünk, megmarad, de ezenkívül a K1 200 méter is érdekel, hiszen ebben a számban az utánpótlás vb-n nyertem. Nem hátrálnék meg egy felnőttszerepléstől sem ebben a számban, persze minden a válogatóktól függ majd – tette hozzá Birkás.A csoport február 11-én utazott el Pretoria mellé, Roodeplaat Damba, és március 11-én érkezik haza. Alig egy hét itthonlét után március 18-án indulnak is tovább – Karnok Marcell kivételével – a portugáliai Montebelóba, ahol április 6-áig lesznek.