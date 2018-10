Nem gondoltam, hogy még leszek győztes csapat tagja a Veszprém ellen - középpontban Ilyés Ferenc, a Tatabánya játékosa

Ilyés boldog volt a Veszprém legyőzése után. Fotó: Tatabánya KC

– Álmomban sem gondoltam, hogy még sikerül az életemben győztes csapat tagja lenni a Veszprém ellen. Miután eligazoltam Szegedről, nem hittem benne, így ezt csodás újból átélni. Megünnepeltük a sikert, de ezt jól kell kezelnünk, mert nekünk továbbra is az a célunk, hogy magabiztosan szerezzük meg a bronzérmet, ne kelljen úgy számolni, mint az előző bajnokságban. Éppen ezért fontos, hogy a hétvégére összekapjuk magunkat, fontos meccset játszunk a Mezőkövesd ellen. Egerben pontokat hullajtottunk, most visszaszereztünk egyet.– Elég, így is kemény és húzós. De jól bírom, nekem is könnyebb, hogy meccs közben is van időm pihenni. Kemény falat húztunk fel a Veszprém ellen, ilyen hatékonyan nem is védekeztünk még, amióta itt vagyok. Ez volt a győzelem kulcsa.– Nem felejtettek el a barátok, a szurkolók. Mindig üzennek, de most különösen sokat kaptam. Mindig jóleső érzés olvasni ezeket. Vasárnap ott leszek Veszprémben a rangadón, megnézem a volt csapataim csatáját, így találkozunk.