Nem lesz könnyű dolga Hertai csapatának a Dortmund ellen

A Dárdai Pál irányította Hertha BSC a Borussia Dortmundot fogadja a német labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának rangadóján.



Az ötödik helyen álló berliniek vasárnap 1-0-ra kikaptak a kiesés elől menekülő Hamburg stadionjában, a hazaiak elmúlt öt mérkőzésükön a harmadik győzelmüket aratták.

A magyar vezetőedző gondjait fokozza, hogy legalább négy hétre kidőlt a svájci Fabian Lustenberger, aki alapembernek számít a védelemben - igaz, Mitchell Weiser hosszú szünet után ismét bevethető.

Az sem könnyíti meg a fővárosiak dolgát, hogy soros ellenfelük bombaformában van: az előző fordulóban a Borussia 6-2-re verte a Bayer Leverkusent - melynek kispadján ezt követően edzőváltás történt -, majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóján főként a gaboni Pierre-Emerick Aubameyang mesterhármasával 4-0-ra legyőzte a Benficát, és 4-1-es összesítéssel jutott tovább.

A Hertha mellett szól ugyanakkor, hogy a mezőny legjobb hazai csapatának számít: eddigi 11 győzelméből kilencet az Olimpiai Stadionban aratott.



A magyar válogatott kapust, Gulácsi Pétert foglalkoztató, újonc RB Leipzig esélyesként fogadja a tabella utolsó fertályában tartózkodó Wolfsburgot. A második helyezett lipcseiek múlt pénteken 2-2-t értek el Augsburgban, de előzőleg legutóbb szeptember végén játszottak döntetlent a bajnokságban.



A szintén magyar érdekeltségű Hoffenheim eddig többnyire csereként számított Szalai Ádámra, ám mivel a válogatott csatár két gólt is szerzett szombaton az Ingolstadt ellen (5-2), ráadásul a forduló csapatába is bekerült, várhatóan kezdő lesz Freiburgban is.



A címvédő és éllovas Bayern München az utóbbi négy bajnokiján vesztes, hatodik Frankfurtot fogadja. A november közepe óta legyőzhetetlen bajorok a múlt hétvégén a Köln hazai veretlenségét vették el 3-0-lal, majd kedden 5-1-re nyertek az Arsenal vendégeként a BL-ben, és 10-2-es összesítéssel léptek tovább a negyeddöntőbe.