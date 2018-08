Nem lesz könnyű dolguk: csak a Makó játszik otthon az NB III-ban

Nehéz mérkőzések várnak a Csongrád megyei labdarúgócsapatokra az NB III Közép csoportjának második fordulójában. Szombaton 17 órakor a Hódmezővásárhely az újonc Taksony, a Szeged-Grosics Akadémia pedig a Pécs otthonában lép pályára, míg a Makó az Iváncsát fogadja. A SZEOL SC vasárnap 17 órától a Honvéd II. otthonában vendégszerepel.



Szeged-Grosics Akadémia

Zárt kapus mérkőzést játszik Pécsett a Szeged-Grosics Akadémia, mivel a hazaiak ultrái az előző idény utolsó hazai találkozóján a 0–0-t hozó Dabas-meccsen berohantak a pályára a lefújás előtt. Emiatt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága (FB) másfél millió forintra és egy zárt kapus mérkőzésre büntette az NB III Közép csoportjának tavalyi ezüstérmesét, amelyet most tudnak le. A nyitófordulóban a Pécs csak két kapufáig jutott Dunaújvárosban, így egy szabadrúgás utáni szerencsétlen góllal 1–0-s vereséget szenvedett. A Szeged magabiztos, 4–1-es győzelmet aratott Gyulán a Makó ellen, de a három pont megszerzését beárnyékolta Szabó Péter súlyos sérülése. A középpályásnak eltört a lába, így fél évig nem számíthat rá Popovits Pál vezetőedző. Kemény meccs vár Máté Jánosékra, de az összeszokottság mellettük szólhat a későn összeállt pécsiekkel szemben.



SZEOL SC

Gyorsan eldöntötte a három pont sorsát a SZEOL SC a Szentlőrinc ellen hazai pályán. Bár nem játszottak a legjobban, pozitív előjelekkel utazhatnak vasárnap a fővárosba Siha Zsolt tanítványai. Az ellen a Honvéd II. ellen lépnek pályára, amely az elmúlt idény bronzérmese, az Iváncsa otthonában szenvedett 3–0-s vereséget. Rendkívül fiatal kerete van a Honvéd tartalékcsapatának, 17-19 évesek alkották az első fordulóban. Az egyetlen kivétel az NB I-es együttesből lejátszott Ivan Lovric volt, aki a 33. életévében jár. Akárcsak most, tavaly is a második for- dulóban rendeztek Honvéd II.–SZEOL SC összecsapást, akkor a vendégek 1–0-ra győztek Grünwald Attila góljával, míg a szegedi meccs 2–0-val zárult.



HFC

Egyelőre még ismeretlen, ezáltal veszélyes ellenfél otthonába látogat holnap a HFC. Az előző idény Pest megyei I. osztályának bajnoka, a Taksony fogadja Szűcs Róbert csapatát Dunaharasztiban. Az első fordulóban a vásárhelyiek a Rákosmentével, a taksonyiak a szintén újonc Kecskeméttel játszottak értékes, 1–1-es döntetlent. A HFC- ben biztosan nem lép pályára a csapatkapitány, Huszár Gergő, aki piros lap miatt automatikus egymeccses eltiltását tölti.



Makó

Nem kapott könnyű ellenfelet a 4–1-es Szeged elleni vereség kijavítására a Makó, szombaton 17 órától az elmúlt szezon bronzérmesét, az Iváncsát fogadja, amely Balogh László jóvoltából a gólkirályt is adta 26 találattal. Magyar György nem számíthat Juhász Jónásra, akinek Szabó elleni belépője szárkapocscsonttörést eredményezett az elmúlt héten, ami miatt az MLSZ FB a következő három mérkőzésről tiltotta el.