Nem lesz megállás a Maty-éren

Szegediek a vb-n

A 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó-világbajnokságon Szegedet csapatként a Szegedi Tudományegyetem képviseli, viszont vannak a különböző egyesületekben további szegediek is.

Az SZTE (egyetemi kategória) névsora: Balázs Dávid, Böröc Renáta, Csala Krisztián, Karnok Máté, Kéri Adrianna, Konrád Júlia, Kosárkó Bence, Kovács Krisztina, Kozenkai Endre, Kulcsár Zoltán, Maróti Erika, Megyeri Dániel, Míg Barbara, Nagyidai Gábor, Neumann Kinga, Pribus Nikolett, Sápi Emese, Szabó Roland László, Szalai Ádám, Szász Róbert, Török Péter Gábor, Török Réka Szabina, Vincze György Erik, Wéber Éva Dominika.

Vác (premier vegyes és női kategória), a szegediek névsora: Ábrahám Gergely, Batka Zsolt, Bodrogi Márta, Dajka Gyöngyi, Havancsák Andrea, Horváth Alexandra, Fábry Richárd (csapatkapitány), Farkas Áron, Forgó Christopher, Kiss Bicskei Márk, Kormányos Zoltán, Krisztin Anita, Resch Attila, Ulviczki Anikó, Szuhai Imre, Sztankovits Tamás, Vetró Orsolya.

Szarvas, Kőrös Dragon (szenior A kategória): Bite Zsolt, Kovács Andrea, Papp Renáta.

Velencei-tavi Dragon Aqua (szenior B): Börcsök Pál, Krämmer Erika, Lajtos Tivadarné, Stájer Csaba.

Hatalmas tömeg gyülekezett hétfőn délután a szegedi Kárász utcán. Azt nem állítjuk, hogy a 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó-világbajnokság mind a 6200 résztvevője ott volt, de hogy több ezren várták azt, hogy közösen levonuljanak a Huszár Mátyás rakpartra, abban biztosak vagyunk. A közel egyórás programot megelőzően Besenyei Péter tartott műrepülő-bemutatót, úgy, hogy közben átrepült a Belvárosi híd alatt – hivatalosan is megkezdődött tehát a vb.És kedden rögtön a közepébe is csapnak a versenyzők: 8 órakor már előfutamokat rendeznek a Maty-éren, amely péntekig ad otthont a 200 és az 500 méteres versenyeknek. A közel tízórás, monstre napi programban (17.40-kor van az utolsó futam, miközben ötpercenként lesznek rajtok, a legnagyobb, versenymentes szünet pedig mindössze 45 perces) tizenegy Grand Finalt, azaz döntőt találhatunk.A keddi és a szerdai programban 200 méteres futamokat rendeznek, csütörtökön és pénteken következnek az 500 méterek a Maty-éren, szombaton és vasárnap pedig a 2000 méteres számok – utóbbiak már a Tisza szegedi szakaszán.A szurkolók a Bajai út felől közelíthetik meg autókkal a létesítményt, ahol csak a parkolásért kell majd fizetni.A mai döntőprogram, 200 méterek, kishajóosztály, 11.25: szenior A, nők; 11.45: szenior C, nők; 12.15: szenior C, open; 13 óra: szenior A, open; 17.05: szenior B, mixed; 17.30: premier mixed. Standard hajóosztály, 11.55: szenior C, nők; 12.45: szenior A, nők; 13.10: szenior A, open; 17.20: szenior B, mixed; 17.40: premier mixed.