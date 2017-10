Nem megy a gólszerzés a Szeged 2011-nek

MTK Budapest–Szeged 2011-GA 3–0 (2–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 12. forduló. Budapest, Új Hidegkuti-stadion, 1571 néző. Vezette: Takács János (Garai, Szilágyi).

MTK: Szentpéteri – Bori, Balogh, Gengeliczki, Forgács – Vass P. (Gera D., 77.), Vass Á., Kanta, Farkas B. (Lencse, 64.) – Torghelle (Hrepka, 73.), Szerencsi. Edző: Feczkó Tamás.

Szeged 2011-GA: Szántai – Achim, Farkas M., Papp F., Zabari – Horváth A., Pászka – Molnár J. (Balázs, 77.), Germán (Povázsai, 34.), Beke (Balogh G., 60.) – Zádori. Edző: Supka Attila.

Gólszerzők: Szerencsi (4.), Farkas B. (10.), Lencse (79.).



2–0. Ez állt az eredményjelzőn az Új Hidegkuti-stadionban tíz perc után: a hazai MTK ennyi idő alatt két gólt szerzett a labdarúgó NB II 12. fordulójában a Szeged 2011-GA ellen. Az elsőt éppenséggel egy újonc érte, ez volt ugyanis Szerencsi első meccse a felnőttcsapatban bajnokin – és az első gólja is.



A másodikat a korábbi válogatott Farkas B. lőtte a kapufa segítségével, azaz innen kellett volna kapaszkodnia a Szeged 2011-nek.

A második félidőben már mutatott valamit a tudásából a vendégegyüttes, helyzeteket dolgozott ki, miközben a hazaiaknál beállt két Csongrád megyei származású játékos is: a makói Gera Dávid adta a harmadik gól előtti passzt (sarokkal) Lencsének, illetve a szegedi Hrepka Ádám is kapott bő negyedórát. A Szeged 2011-GA sorrendben a negyedik vereségét szenvedte el úgy, hogy közben egyetlen gólt sem szerzett.



Supka Attila: – Sajnos nem úgy kezdtük a meccset, ahogy kellett volna. Az MTK olyan előnyt szerzett annak ellenére, hogy megvoltak és ki is maradtak a helyzeteink 0–1-nél és 0–2-nél, amely után már nem tudtunk fordítani. Túl kell lépnünk ezen, és pontokat szerezni a következő fordulókban.



További eredmények: Békéscsaba–Gyirmót 1–1, Cegléd–Vác 1–0, Kisvárda–Budaörs 1–0, Mosonmagyaróvár– Soroksár 0–1, Siófok–Budafok 1–1, Csákvár–Szolnok 2–0, Győr–Dorog 2–2, Sopron–Kazincbarcika 2–0, Zalaegerszeg–Nyíregyháza 0–2.



A bajnokság állása

1. MTK 12 10 1 1 27 – 8 31

2. Kisvárda 12 9 2 1 28 – 13 29

3. Kazincbarcika 12 7 2 3 13 – 13 23

4. Békéscsaba 12 6 3 3 25 – 12 21

5. Gyirmót 12 6 3 3 23 – 14 21

6. Szolnok 12 6 3 3 15 – 10 21

7. Nyíregyháza 12 5 4 3 18 – 13 19

8. Soroksár 12 5 4 3 14 – 12 19

9. ZTE 12 5 3 4 16 – 16 18

10. Cegléd 12 5 2 5 12 – 18 17

11. Vác 12 4 4 4 14 – 11 16

12. Győr 12 4 3 5 12 – 14 15

13. Szeged 2011 12 4 2 6 10 – 16 14

14. Dorog 12 3 4 5 17 – 18 13

15. Budaörs 12 3 3 6 20 – 23 12

16. Budafok 12 2 5 5 10 – 17 11

17. M.-magyaróvár 12 1 6 5 7 – 12 9

18. Sopron 12 1 4 7 7 – 17 7

19. Siófok 12 1 3 8 9 – 21 6

20. Csákvár 12 1 3 8 10 – 29 6