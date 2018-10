Nem megy az FK Szegednek

Ifjúságiak, A csoport 9. forduló:

DAFC Szeged–Algyő 6–0, gólszerzők: Molnár D. (3), Fátyol, Albert, Pajkó (öngól). MUFC–Mindszent 5–1, gsz.: Bernáth (2), Schneider (2), Hartenstern, ill. Mucsi. FK 1899 Szeged– Kiskundorozsma 1–0, gsz.: Diviki. Csongrád–HFC 1–0, gsz.: Farkas M. Kistelek–Tiszasziget 1–16, gsz.: Győrfi, ill. Rutai (8), Deák D. (3), Kollár (2), Végh M., Skribek, Berkó. Zsombó–Szentesi Kinizsi 0–6, L-IT SZEAC–UTC 2–1. Szabadnapos: Bordány.

A hétvégi program

10. forduló, szombat, 14.30: Zsombó–Foliaplast-Bordány, Szentesi Kinizsi–Makó II., UTC–SZVSE, Algyő–Csongrád-Kunság Aszfalt, Kiskundorozsma–Szőreg, Székkutas–Röszke; vasárnap, 14.30: HFC II.–FK 1899 Szeged.

Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Vezette: Lászlai Róbert – jól (Kócsó, Samu).Kurucsai 5 – Lengyel 5, Dóra T. 5, Makai 5, Rádóczi 5, Csuka 6 (Hegyesi –), Csupity 5, Szalai 5 (Dóra J. –), Simai 5 (Lajkó –), Gyurkovics 5, Varga R. 5.Dóra János.Halász 6,5 – Jankó 5,5 (Géczi 6), Kiss A. 6,5, Molnár F. 6,Takács 6,5, Marjanucz 6, Ottlik 6 (Benkocs –), Cseh 6 (Papp N. 6), Szecskó 6,5, Rudisch (Horváth T. –), Tóth I. 6,5 (Csamangó –).Szabó Zsolt.Tóth I. (18.), Papp N. (72.), Ottlik (80.).– Mi soha nem adjuk fel. Átértékeljük a jelenlegi helyzetünket, és megkeressük a megoldást az előrelépéshez.– Rengeteg gólhelyzet közül hármat sikerült értékesítenünk, ezzel megérdemelt győzelmet arattunk.A hazai kék-feketék az első bajnoki győzelmükért, míg a vendégek a középmezőnybeli tagság megőrzéséért léptek pályára. A meccs végén pedig kiderült: a Kiskundorozsma törekvése vezetett sikerre, hiszen a visszavonult gólvágó, Szőke Péter hiányában is 3–0-ra győzött a szegedi Felső Tisza-parti stadion centerpályáján.Szeged, SZVSE-pálya, 200 néző.Kiss László – gyengén (Géró, Horváth Z.)Pluhár 6 – Kormányos 6, Bilics 6 (Nagy B. 6), Pócs D. 6, Baka 6 (Nagypál 6), Juhász S. 6 (Bakos –), Vastag 6, Csamangó T. 6, Végh 6, Péter S. 6 (Szabó M. D. 6), Seres 6.Brinszky Adrián.Révész 5 – Mészáros 5,5, Belanka 6, Szélpál 6, Bozsóki 6 (Kovács –), Lajkó 6,5, Hatvani 5,5, Sebők 5,5 (Varga –) Pénzváltó 6, Szil 6m Kiss 6,5 (Tóth –).Sebők László.Bilics (13., 11-esből), Nagy B. (92.), ill. Kiss R. (16.), Szil (90.).– Az eredmény vállalható, de a teljesítményünk felejthető. A játékvezetés sajnos nem töltötte be a funkcióját.– Amit elterveztünk, azt meg is valósítottuk. Ha jobban koncentrálunk, a három pontot is el tudtuk volna hozni a jó erőkből álló ellenfelünktől.Csongrád, 300 néző.Szalai Szabolcs István – kiválóan (Orosz, Bálint)Verebélyi 7 – Bodor 7, Köteles 6 (Horváth K. 6), Kiss-Kása 7, Mészáros 8, Lévai 7 (Deli 6), Kiss 7 (Somodi –), Sándor 7, Bálint 7 (Horváth L. –), Borda 7, Koncz 8.Keller Mihály.Varga G. 5 – Gyüre 5, Kiss R. 5, Balog K. 4 (Surján –), Bartyik R. 5 (Rostás –), Bürgés 5, Szőke 5 (Pap –), Siber N. 5, Rau 6, Pálinkó 5 (Forgó –), Perpauer 4 (Mohácsi 5).Vinnai István, Bacsa Zsolt.Koncz (12.), Kiss (58.)– A forgatókönyv nem változott, küzdünk egymásért. Egy sportszerű, sokat futó HFC-t sikerült legyőzni szervezettségünkkel.– Alacsony színvonalú mérkőzésen hiába játszottunk mezőnyfölényben, nem tudtunk gólt rúgni. A hazaiak két kontrát sikeresen fejeztek be. A hódmezővásárhelyi sport, ezen belül a labdarúgás körüli hercehurca rányomta bélyegét a teljesítményünkre.Makó, 150 néző.Barta Norbert István – közepesen (Kiss R., Szűcs I.).Köteles 5 – Kóródi 6, Vajna 8, Graur 6, Horváth K. 6 (Szilvási –), Herczeg 8, Bartucz 6 (Csávás 6), Megyesi 5 (Kardos 7), László 7, Rakonczai 6, Tóth T. 6 (Czebe –).Krucsó Ákos.Czirják 6 – Rádi 5, Papp Á. 4, Bálint T. 6, Rutai 5, Drágity 4,5 (Bernát 5,5), Deák 5 (Zámbori 5), Bálint D. 4, Bánóczki 5 (Réczi –), Kökény 5, Kántor 6,5.Bernát Péter.Vajna (14., 39.), ill. Drágity (23.), Kántor (68.).– Dávidként indultunk, és Góliátként fejeztük be a mérkőzést. Örülök, hogy megrángattuk az oroszlán bajszát.– Kétszer is olyan helyen adtuk el a labdát, ahol eddig nem volt ránk jellemző, amit meg is büntetett a Makó II. Ennél több kell.Zsombó, 100 néző.Mucsi Zsolt – kiválóan (Bereczki, Vida).Rozs E. 7 – Csikós D. 6 (Szűcs L. –), Szegedi 6, Bálint V. 5 (Székely 35., 5), Kószó 6, Gyuris 6,Rozs Á. 6, Frankó 6 (Tóth O. –), Németh T. 6, Törköly 5, Mihálffy 5 (Busa G. –.).Mihálffy Zsolt.Kotvics-Varga 6 – Vincze Z. 7, Légrádi 6, Szabó L. 5,5 (Pölös –), Kovács N. 6, Lekrinszki 5,5 (Paczali –), Prozlik 7 (Plenter –), Bertók 6, Molnár Zs. 5 (Lázár –), Szeles 6, Juhász Cs. 7Némethy László.Gyuris (30., öngól), Bertók (65.), Kovács N. (70., 11-esből).– A mérkőzésre tervezett taktikánkat maximálisan betartottuk, nem állítottak ki senkit.– Ezen a mérkőzésen számomra a három pont megszerzése másodlagos volt, annak örülök a legjobban, hogy sérülés nélkül megúsztuk ezt a meccset. Az első félidőben öt kiállítást megérő belépőt mutattak beBordány, 200 néző. VKócsó Tibor – jól (Szeles, Szeri).Vasas 7 – Szűcs D. 8 (Kozma Z.–), Sólya 7, Fodor B. 7, Popovics M. 8, Dürgő 7 (Bábi –), K. Tóth 7 (Gyémánt –), Balázs 8, Kis L. 7, Lőrinc 7, Visnyei 7.Tóth János.Földesi 7 – Zsilák M. 6,5, Tanács A. 6,5, Fehér B. 6,5, Berta 6 (Fodor T. –), Papdi Cs. 6,5, Szücs S. 6,5, Bárány 6 (Kovács G. 5), Zsilák T. 6,5, Márki 6, Tanács R. 6,5.Pördi Péter.Szűcs D. (7., 82.), Popovics (85.).– Megdolgoztunk a győzelemért, ezért megérdemelt sikert arattunk.– Gratulálok a Bordánynak a győzelemhez, nem volt a két csapat között ekkora különbség, csak a helyzeteit jól használta ki. Szép lassan elfogy a csapatunk...Szőreg, 100 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Samu, Kakuk)Vigh 8 – Faragó N. 8 (Cene –), Deák 7,5 (Mohammadreza), Faragó-Barát 7 (Keller 7), Papp 7,5, Németh 7,5, Bartos 7,5, Fátyol 8, Néma 7,5, Vörös 7 (Fekete 7), Dongó 7,5 (Csikós –).Kiss Máté.Nagy 5 – Kabódi 5 (Szikszai A. –), Huszár 5, Gyürki 5, Godó 5, Daraki – (Gyöngyösi 5), Homoki 5 (Szikszai M., 5), Kis D. 5, Szabó 5, Kovács 5, Bujáki 5 (Balázs –).Horváth Zoltán.Fátyol (8.), Dongó (34.), Néma (60.)– Nem láthattuk a sok hiányzóval érkező Székkutas igazi arcát, de győzelmünk megérdemelt. További sok sikert kívánok a Székkutasnak!– Hét hiányzónk volt, ráadásul még egy emberünk megsérült a hetedik percben, ezt nem bírtuk el. Legalább újabb három ifistánk mutatkozott be a megyeegyben.1. Tiszasziget 8 7 1 0 31 – 7 222. Szentes 9 6 1 2 16 – 9 193. Csongrád 8 6 0 2 10 – 7 184. SZVSE 9 5 3 1 23 – 9 185. Szőreg 8 5 3 0 16 – 5 186. Algyő 8 5 1 2 14 – 8 167. Kiskundorozsma 8 4 0 4 15 – 9 128. HFC II. 8 4 0 4 16 – 21 129. Bordány 8 3 1 4 14 – 11 1010. Röszke 8 3 0 5 10 – 14 911. Székkutas 8 2 1 5 15 – 20 712. Makó II. 9 1 3 5 11 – 17 613. UTC 8 1 1 6 5 – 19 414. Zsombó 9 1 0 8 8 – 34 315. FK 1899 Szeged 8 0 3 5 7 – 21 31. HFC 9 7 1 1 48 – 6 222. Szentes 8 7 1 0 35 – 3 223. DAFC Szeged 8 7 0 1 42 – 8 214. Tiszasziget 9 6 0 3 44 – 25 185. UTC 9 4 0 5 17 – 36 126. Csongrád 6 3 2 1 15 – 8 117. Bordány 8 3 1 4 22 – 19 108. Kiskundorozsma 9 3 1 5 15 – 17 109. Algyő 9 3 0 6 27 – 34 910. MUFC 7 2 2 3 21 – 18 811. L–IT SZEAC 7 2 2 3 11 – 32 812. Kistelek 8 2 1 5 15 – 35 713. FK 1899 Szeged 8 1 4 3 9 – 20 714. Zsombó 8 2 0 6 12 – 42 615. Mindszent 9 1 1 7 18 – 48 4