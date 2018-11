Nem mindennapi sztárvendége volt a zákányszéki böllérnapnak - ilyennel se sűrűn vonatoznak! - fotók

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata egy dedikált mezt küldött ajándékba az eseményre. Ez olyan népszerű volt, hogy többen táncra is perdültek a nem mindennapi ereklyével, vonatozáskor kézben vitték a kék mezt. Sok fotó is készült, és ennek apropóján a faluban játékot hirdettek a mezért. Továbbra is lehet fotót készíteni, méghozzá a könyvtárban november 27-éig. Ezután felkerülnek a képek Zákányszék község Facebook-oldalára, ahol szavazás indul. A legjobb három újból versenybe száll majd, a győztes pedig megkapja a MOL-PICK Szeged-mezt.