Nem mondhatott nemet: a Szeged 2011 edzője, Supka Attila azonnal elfogadta a Honvéd ajánlatát

Egyszer egy szép napon. Supka Attila (jobbról) elhagyta a Szeged 2011-et. Fotó: Kuklis István

– Ezt már nem. A szombathelyiek megkeresésénél még nem volt lehetőségem a távozásra, viszont a szerződésem egyik pontja alapján most megtehettem. A Budapest Honvéd tulajdonosával, George F. Hemingway úrral gyakorlatilag félszavakból is értjük egymást, és azonnal elfogadtam az ajánlatát. Kétszer dolgoztam a Honvédnál, mindkétszer én mondtam le, most megint hívott, és nem mondhattam nemet.– Nem, mert ő azt szerette volna, ha tovább dolgozunk együtt. Jó volt a kapcsolatom vele. Mindent megbeszéltünk, megadtuk egymásnak a tiszteletet, és most, amikor azt mondtam neki, szeretnék menni az anyaegyesületembe, hiszen itt lettem NB I-es játékos, voltak eredményeim is, akkor nem tudott mást tenni, mint elengedett. Nem a munka elől menekülök, hanem az előrelépés miatt váltok.

– Igen. Vele abszolút szinkronban voltunk, és bízom benne, hogy a holland elődöm pályaedzője is távozik, mert akkor nincs akadálya az érkezésének. Gyulán jó kollégákkal dolgozhattam együtt: Kujundzic Zoltán, Bekim Kapic, a masszőrök, mindenki elfogadta, ami alapján dolgozni akartunk, és úgy érzem, ez jó irányba vezetett volna. Hallottam olyan hangot is, hogy az állóvizet egy kicsit megmozgattuk. Valamit akartunk, ami eddig nem volt. Hosszú távon az NB I volt a cél, a profi labdarúgás irányába próbáltuk a játékosokat terelni, hogy hétről hétre, edzésről edzésre, meccsről meccsre a maximumot kell nyújtani. Videóztunk, beszélgettünk, és a visszajelzések alapján egy picit sok információt adtunk. Viszont ha fejlődni akarunk, erre van szükség. Mi is bújjuk a szaklapokat, tanulunk, és a játékosoknak is ez lenne a jövő. Ebben azonban nem mindenki volt partner.– Amikor a Békéscsaba-meccs után bejelentettem a távozásom, azt mondtam a labdarúgóknak: nem rájuk hárítjuk a felelősséget, ebben a 17. helyezésben mindenki benne van a saját szintjén Adem Kapictól a szakmai stábon át a játékosokig. A mi részünk azoknak a minőségi igazolásoknak a hiánya, amelyet nem tudtunk megvalósítani a cél érdekében.– Fizikálisan rendben van az együttes, hiszen a meccsek végéig, az utolsó percig bírták a labdarúgók. A taktika is jól működött, de a mentális problémák egy-két játékosnál okoztak gondot. Nagyon sok meccs volt, amelyen mi futballoztunk, mi irányítottunk, csak kihagytuk a helyzeteket, hátul pedig óriási hibákat vétettünk, amelyekből gólokat kaptunk.