Nem realitás a feljutás - Siha Zsolt szerint több öröm volt, mint bánat

Évet zár az utánpótlás is



A SZEOL SC felnőttcsapata már megtartotta az évzáróját, a klub utánpótlás-korosztályai pedig ma zárják az esztendőt. A hagyományos esemény 16 órakor, a korcsoportok legjobbjainak díjátadója pedig 19.30-kor kezdődik az újszegedi sportcsarnokban.

Szerda este zárta le hivatalosan is a 2017–2018-as őszi szezonját a labdarúgó NB III Közép csoportjában negyedik helyen álló SZEOL SC.– Hideg fejjel, jóval az idény vége után értékelve a bajnoki szereplést úgy gondolom, ebben a szezonban több öröm jutott nekünk, mint bánat – vélte Siha Zsolt, a SZEOL SC vezetőedzője. – A 31 szerzett pont rendben van, és a feljutás kérdése még nincs lezárva, de a hat pont hátrány nem kevés, és az is lényeges, hogy három csapat van előttünk. Titkon azért még bizakodhatunk.Nagy kérdés, vajon mi a valóságalapja a feljutásnak.– Financiálisan és létesítményhelyzetben nincs realitása az NB II-nek – vélte Siha. – Két éve átéltük az eufóriát, de ne feledjük, akkor két csapat jutott fel, a harmadik helyről vártuk a tavaszt, és menet közben derült ki, hogy nem a Dunaharaszti a legnagyobb rivális, hanem a Budafok. Sportszakmailag mondhatjuk, hogy kerek a labda, és játszunk még a közvetlen riválisokkal, de az első négy csapatból nekünk van a legkevesebb sanszunk a feljutásra. El kell döntenünk, hogy 19-re lapot húzunk, vagy hosszabb távra tervezünk. Úgy tűnik, az utóbbi lesz a megoldás. Fontos lesz a következő bajnokság, amikor újra konkurensek lehetünk a bajnoki címért zajló csatában. Hangsúlyoznám, a helyi erőkre támaszkodva szeretnénk valamelyik NB-s sorozatban meghatározó erő lenni. A 2018–2019-es NB III viszont még erősebb lesz, hiszen eshet ki csapat az NB II-ből a Közép csoportba, feljöhet a Kecskemét, de akár a Békés megyei bajnok, mondjuk a Méhkerék is.A SZEOL SC játékosai január 10-éig kaptak pihenőt.– A felkészülés össze van rakva, az edzőmeccsek 90 százaléka le van kötve, de hogy hol edzünk, azt nem tudom...– nyilatkozta Siha Zsolt. – Ez lesz igazán komoly feladat. A keret nem nagyon változik, biztos lesz távozó és érkező is, de a vonal marad: a fiatalok beépítése. A nyár talán könnyebb lesz az igazolások szempontjából. Január 10-én találkozunk a Felső Tisza-parti stadionban, ez a három nap a rávezetést szolgálja, és a szabad hétvége után kezdünk neki az érdemi munkának. Addig pedig egyéni program alapján maradnak formában a játékosok.