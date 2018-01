Nem sokan húznak ilyen váratlant: Vojkovics Gyula 28 évesen irányítja a bajnokaspiránst

Amikor a PC-Trade Szeged KKSE kinevezte új vezetőedzőjét, sok szurkolónak eszébe juthatott egy másik sportág sztorija, hiszen Szalai Ádám labdarúgócsapata, a Hoffenheim is 28 éves tehetségnek adott bizalmat. Julian Nagelsmann gyorsan élt a lehetőséggel, fantasztikus eredményeket ért el, és a szintén e korban vezetőedzői szerepet kapó Vojkovics Gyula is gyors sikerre készül. Az elvárás ugyanis nem más a női kézilabda NB I/B-ben, mint a bajnoki cím. A pontvadászatban második helyen álló Tisza-partiak tehát házon belül oldották meg Bakó Botond pótlását, amivel kapcsolatban Vadkerti Attila stratégiai igazgató így fogalmazott: „néhány napig érlelődött bennem a gondolat, hogy szeretnék fiatal, ambiciózus edzőt ültetni a kispadra – ha úgy tetszik, edzőt nevelni –, ezért esett Gyulára a választás". Adódik a kérdés: meglepte-e a felkérés a fiatal szakembert?– Igen, és nagyon örültem neki. Ilyen helyzetben nyilván eljátszik a gondolattal egy edző, hogy esetleg őt választják, nekem is eszembe jutott, de így is nagy meglepetés volt az ajánlat – nyilatkozta Vojkovics Gyula. – Ha a rövid távú célok mellett hosszú távú terveket is el tudunk érni, akkor ebből tényleg edzőnevelés lehet, és mivel tudom, hogy ilyen lépést nem sok klub vállalna be, nagyon hálás vagyok a lehetőségért, próbálom maximálisan kihasználni.A szakember megjegyezte: szeretne élni azzal az előnnyel, hogy eddig az utánpótlásban dolgozott, jól ismeri az ifjú tehetségeket, közülük egy-két reménység lehetőséget kaphat majd a tavaszi szezonban a felnőttek között.– Taktikai szempontból sem lesz látványos változás, hiszen jó úton járunk, apróbb dolgokat nyilván átalakítok. Leginkább fiatal átlövőink önbizalmán kell dolgozni, ha ebben előrelépnénk, még inkább eredményesek lehetünk – mondta az új tréner.Védekezésben kevésbé kell majd belenyúlni a játékba, hiszen a szegediek kapták a legkevesebb gólt (298) az őszi szezonban. Erre a stabilitásra szükség lesz, két okból is. Egyrészt a klub számára még egy olyan botlás nem fér bele, mint a balmazújvárosi vereség, másrészt pedig az előző idénnyel ellentétben most nagyon sűrű az élmezőny, hat csapat tülekedik a legjobb pozíciókért. Öt rangadója volt tehát a Szegednek, ebből hármat megnyert, kettőt elveszített, ezt az egyébként pozitív mérleget kell javítani, hogy elérjék a hőn áhított célt.