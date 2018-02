Nem sokon múlt Jászapáti elődöntője

Versenykomment

Jászapáti Petra,a Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja:

– Nem jött jól, hogy estem az előfutamban, és így a négyes pályáról kellett rajtolnom, de ezen nem rágódom. Sajnálom, hogy a negyeddöntő lett a végállomás, hiszen kevés hiányzott a továbbjutáshoz, de örülök is annak, amit elértem ezen a távon, hiszen nem gondoltam, hogy ötszáz méteren idáig eljutok.

A Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor összeállítású kvartett a világelső dél-koreaiak mögött jutott az A döntőbe, ahol még a kanadaiak és a kínaiak lesznek az ellenfelek jövő csütörtökön. Ez ugyanakkor még nem jelent pontszerzést, mivel egy esetleges kizárás a B döntő végére sorolná a csapatot. A dél-koreaiak olimpiai, a magyarok 6:34.866 országos csúccsal értek célba.Az egyéni versenyek ezúttal nem sikerültek jól, kizárólag az 1500 méteren ötödik Liu Shaolin Sándor vette sikerrel a futamát, ő az 1000 méter selejtezőjéből jutott negyeddöntőbe. Ráadásul kétszer kellett korcsolyáznia, mert egy vele szemben elkövetett szabálytalanság eredménye az lett, hogy három riválisa egyszerre csúszott ki, így biztonsági okokból megállították a versenyt. Másodjára a táv kétharmadától vezetve simán lépett tovább. Hidegzuhany volt viszont öccse, a 19 éves Liu Shaoang búcsúja, akit az 1500 méter elődöntőjéhez hasonlóan kizártak a selejtezőben.A nőknél Jászapáti Petrától és Keszler Andreától is bravúr lett volna a továbbjutás a negyeddöntőből, mert mindketten elképesztően erős futamba kerültek, ráadásul előbbi a legrosszabb, négyes pozícióból rajtolt. Ennek ellenére mindketten helytálltak, Jászapáti úgy lett negyedik, hogy egy korcsolyahosszal maradt el a továbbjutást érő második helyezettől. Keszler pedig egy hihetetlen gyors futamban végig a nyomában volt a világcsúcstartó Elise Christie-nek, illetve a kanadai Kim Boutinnek. Később mindkettő döntő- be jutott, utóbbi bronzérmes lett. Az aranyérmet az olasz Arianna Fontana szerezte meg, aki Vancouver bronz- és Szocsi ezüstérme után ért a csúcsra a specialitásának számító 500 méteren. A második meglepetésre a holland Yara van Kerkhof lett.A rövidpályás gyorskorcsolya versenyei szombaton a női 1500 méter és a férfi 1000 méter küzdelmeivel folytatódnak, előbbi számban is szurkolhatnak a szegedi sport- kedvelők, hiszen Jászapáti ezen a távon is indul.A keddi versenynapon a rövidpályás gyorskorcsolya mellett még hét versenyszámban avattak győztest. Alpesi síben megszerezte első olimpiai bajnoki címét a kombinációban élen végző, hatszoros világbajnok osztrák Marcel Hirscher. Samsal Dalibor a 32., Kékesi Márton a 35. helyen végzett.Nagypályás gyorskorcsolyá- ban férfi 1500 méteren folytatódott a hollandok sikersorozata: Kjeld Nuis nyert, ezzel a sportág negyedik számában is holland versenyző érdemelte ki az aranyat. Nagy Konrád a 29. lett.A curlingben most debütáló vegyespáros első bajnoka Kanada lett. A sífutók sprintversenyében a svéd Stina Nilsson és a norvég Johannes Hösflot Kläbo volt a leggyorsabb, a női hódeszkások félcső számában az amerikai Chloe Kim, szánkóban, női egyesben pedig a német Natalie Geisenberger nyert