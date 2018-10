Nem spóroltak a gólokkal

Ifjúságiak, A csoport

8. forduló: Szentesi Kinizs–Foliaplast-Bordány 2–0, gólszerzők: Péter J., Bertók M. Tiszasziget–Zsombó 9–1, gsz.: Tóth M. (3), Végh M. (2), Végh Á., Nacsa, Csikós, Berkó, ill. Mocsári D. UTC–Kistelek 4–2, gsz.: Deák Zs. (3), Török M., ill. Sisák (2). Algyő–L-IT SZEAC 9–2, gsz.: Molnár Sz. (4), Molnár G. (2), Balogh Á., Bús, Tápai, ill. Szabó M. (2). Kiskundorozsma–Csongrád-Kunság Aszfalt 1–1, gsz.: Puskás A., ill. Palásti. HFC–DAFC Szeged 2–0, gsz.: Almási, Friedl. Mindszent–FK 1899 Szeged 5–3, gsz.: Mihály E. (3), Szabó D., Becsei, ill. Bernáth, Pintér, Szűcs Á. Szabadnapos: MUFC.

A hétvégi program

9. forduló, szombat, 15 óra: SZVSE–Algyő, Makó II.–Tiszasziget, Zsombó–Szentesi Kinizsi, FK 1899 Szeged–Kiskundorozsma, Csongrád–HFC II., vasárnap, 15 óra: Szőreg–Székkutas, Bordány–Röszke, szabadnapos: UTC.

Hódmezővásárhely, 50 néző.Szöllősi Ferenc – jól (Kócsó, Samu).Kandó 5 – Gyuris 4 (Surján –, 84.), Kiss R. 4, Balog 4 (Pálinkó 5, 46.), Bartyik R. 4, (Perpaurer –, 68.), Bürgés 5 (Rostás –, 75.), Szőke 5 (Pap –, 81.), Mohácsi 5, Siber N. 5, Rau 5, Siber J. 6.Vinnai István.Pluhár 7 – Kormányos 7, Bilics 7 (Vitos –, 81.), Pócs D. 7, Seres 7,Baka 7 (Bakos –, 81.), Juhász S. 7, Vastag 7, Csamangó T. 7, Végh 7, Péter S. 7 (Kelemen –, 87.).Brinszky Adrián.Perpaurer (78.), Siber J. (85.), ill. Pócs D. (10., 81.), Bilics (72.), Vitos (84.), Kelemen (89.).– Hiába játszottunk mezőnyfölényben, sajnos a labdavesztések után szerencsétlen gólokat kaptunk.– Tetszett, amit láttam.A játéknap rangadóján az SZVSE Hódmezővásárhelyen szerzett öt gólt, miközben kapott kettőt, így magabiztosan nyert. A Tiszasziget viszont ezen is túltett, hiszen hazai pályán egy tucat góllal örvendeztette meg a drukkereit. Nyolc találat született Székkutason, ahol szintén a hazai csapat volt gólerősebb, és 6–2-re legyőzte az FK 1899 Szegedet.Székkutas, 100 néző.Kovács Attila – jól (Minda, Szabó L.).Nagy M. 5 – Kis D. 5,5 (Homoki 5, 80.), Nagy A. 5 (Godó 5, 37.), Szabó I. 5 (Gyöngyösi –, 82.), Kovács R. 5, Bujáki 5 (Gyürki –, 86.), Antal K. 5,5, Kabódi 5, Huszár 5,5, Kis Á. 5,5, Daraki 5.Horváth Zoltán.Kurucsai 6 – Szélpál 7, Makai 7 (Dóra J. –, 55.), Mucsi 7 (Dóra T. –, 78.), Csuka 7, Hegyesi P. 7 (Imre 7, 55.), Gyurkovics 7, Szalai 7 (Palócz 78.), Rádóczi 7, Lengyel 7, Csupity 7.Dóra János.Szabó I. (13.), Bujáki (19.), Nagy A. (32.), Kis Á. (76.), Antal K. (84.), Gyürki (89.), ill. Gyurkovics (44., 57.).– Rendkívül gyengén játszottunk, szerencsénk volt.– Gratulálok az ellenfélnek, sajnos ma is három emberrel kevesebben voltunk.Röszke, 80 néző.Mucsi Zsolt – gyengén (Orosz, Vida).Földesi 5 – Szücs 5, Zsilák M. 5, Fehér 5, Papdi Cs. 5, Kovács G. 4,5 (Szalma 5,5, 46.), Zsilák T. 5,5, Bárány 4,5 (Tanács 5, 46.), Márki 5 (Papdi Sz. –, 81.), Tanács 5, Berta 5Pördi Péter.Vígh 7 – Németh Z. 7,5, Papp B. 8,5, Dongó 7, Faragó-Barát 7,5, Vörös 7,5 (Bartos –, 69.), Csikós 7,5, Néma 7 (Cene –, 69.), Fátyol 7 (Varga –, 74.), Faragó 8, Deák 8.Kiss Máté.Papdi Cs. (58.), ill. Fátyol (12.), Vörös (45.).– Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk. Nem volt bennünk lendület, ennek az eredménye a kétgólos hátrány. A másodikban teljesen más arcát mutatta a csapatom, de ez nem volt elég a pontszerzéshez a masszív Szőreg ellen.– Az első félidőben helyenként jól játszottunk, a másodikban viszont Szalma Gergely beállásával jelentősen megerősödött a Röszke, de kitartott az előnyünk. Értékes három pontot szereztünk.Kiskundorozsma, 100 néző.Stefánovits Gábor István – gyengén (Nasz, Szabó G.).Halász 6 – Tóth I. 5 (Csamangó T. –, 70.), Kiss A. 6, Jankó 5,5, Papp N. 5, Benkocs 5 (Géczi 5, 56.), Molnár F. 5, Szecskó 5,5, Ottlik M. 6,5, Rudisch 5, Takács A. 6.Szabó Zsolt.Verebélyi 7 – Bodor 6, Kiss-Kása 6 (Sarusi-Kis –, 73.), Mészáros M. 6, Lévai 6, Kiss I. 6 (Deli –, 61.), Bartucz P. 6 (Kovács A. –, 91.), Koncz E. 7, Sándor 6, Bálint A. 7. (Berkes –, 84.), Borda 6.Keller Mihály.Bálint A. (32.).– Az első félidőben megnyerhettük volna a meccset, de mindent kihagytunk. Az ellenfél széttördelte a játékunkat, és húzták az időt, amihez partner volt az erélytelen játékvezető. Ezek szerint nekünk is harcmodort kell váltanunk.– Ki-ki meccset játszottunk Kiskundorozsmán. Két egyforma tudású csapat derbijén küzdeni akarásunkkal és jobb helyzetkihasználásunkkal nyertünk.Szentes, 100 néző.Csöngető Endre – közepesen (Szűcs, Gera).Tóth L. 5,5 – Vincze 6, Kovács N. 5,5 (Lázár –, 78.), Lekrinszki 5,5, Prozlik 5 (Pölös –, 74.), Bertók 6, Molnár Zs. 5,5, Debreczeni Kiss 5 (Légrádi –, 67.), Paczali 5 (Orovecz 6, 60.), Szeles 5,5, Juhász Cs. 6.Némethy László.Vasas 6, Fodor 6, Szűcs 6 (Popovics –, 69.), Sólya 6 (Visnyei 6, 46.), Molnár D. 6, Dürgő 6 (Nagy E. –, 80.), K. Tóth 6 Kis L. 6, Tóth A. 6 (Bábi 6, 46.), Lőrinc 6, Nagy Torma 6 (Balázs 6, 46.). Edző: Tóth János.Bertók (21.), Orovecz (75.), ill. Balázs (54.).– Minden esetben gratulálok az ellenfélnek a győzelméhez, ha ez így van! Csináljuk tovább a dolgunkat!– Mezőnyjátékban jobban voltunk, de nem lőttük be a helyzeteinket.Tiszasziget, 100 néző.Tihanyi Gábor – jól (Bozóki, Lászlai).Tombácz 8 – Rádi 8 (Deák 8, 46.), Papp Á. 8, Bálint T. 8, Rutai 9, Réczi 8, Drágity 8,5 (Duba 8, 52.), Bálint D. 8 (Zámbori 8, 60.), Skribek 8, Bánóczki 8 (Kökény 8, 60.), Kántor 8.Bernát Péter.Csikós D. 5 (Rozs E. 51.) – Mocsári 0, Kószó 5, Németh T. 5, Molnár 5, Törköly 5, Rozs Á. 5, Bálint V. 5 (Székely 46.), Frankó 5, Tari 7, Mihálffy (Vasas –, 66.).Mihálffy Zsolt.Drágity (16., 42., 50.), Rutai (22., 28., 35., 53., 57., 72.), Skribek (45.), Deák (86. – 11-esből), Kökény (90.).Mocsári (24.).– Múlt héten akadozott a támadójátékunk, átbeszéltük, ma már gördülékeny volt. A kiállítással megkönnyebbítette a dolgunkat a Zsombó.– Jó csapata van a Tiszaszigetnek, le a kalappal a támogatói előtt.Szeged, Kertész utca, 100 néző.Kőhalmi Attila – közepesen (Barta, Kiss R.).Mészáros L. 6,5 – Zsömbörgi 6,5, Szántó 6,5, Péczely 6 (Szécsi –68.), Kasza R. 6,5, Sós 6, Zsibrita 6, Valach 6,5, Nagy G. 6 (Koncz P. –, 68.), Balogh 6,5, Laczkó Zs. 6.Balogh Dávid.Köteles 5 – Kóródi 5, Vajna 4 (Posztós 4, 46.), Graur 5, Horváth K. 5 (Podonyi 6, 46.), Herczeg 5 (Kardos 4, 51.), Bartucz 6, Megyesi 5, László 5 (Bány B. –, 62.), Rakonczai 6, Czebe 5 (Szilvási –, 62.).Krucsó Ákos.Zsömbörgi (75.), ill. Megyesi (41.).– Az első félidő alapján nem, de a második játékrészben kialakított helyzeteink alapján megszerezhettük volna a győzelmet. Nem vagyunk teljesen elégedettek az egy ponttal.– Nem játszottunk jól, így még ki is kaphattunk volna. Néhány játékosnak el kellene gondolkoznia.1. Tiszasziget 7 7 0 0 29 – 5 212. SZVSE 8 5 2 1 21 – 7 173. Szentes 8 5 1 2 13 – 9 164. Algyő 7 5 0 2 12 – 6 155. Csongrád 7 5 0 2 8 – 7 156. Szőreg 7 4 3 0 13 – 5 157. HFC II. 7 4 0 3 16 – 19 128. Kiskundorozsma 7 3 0 4 12 – 9 99. Röszke 7 3 0 4 10 – 11 910. Bordány 7 2 1 4 11 – 11 711. Székkutas 7 2 1 4 15 – 17 712. Makó II. 8 1 2 5 9 – 15 513. UTC 8 1 1 6 5 – 19 414. Zsombó 8 1 0 7 8 – 31 315. FK 1899 Szeged 7 0 3 4 7 – 18 31. HFC 8 7 1 0 48 – 5 222. Szentes 7 6 1 0 29 – 3 193. DAFC Szeged 7 6 0 1 36 – 8 184. Tiszasziget 8 5 0 3 28 – 24 155. UTC 8 4 0 4 16 – 34 126. Bordány 8 3 1 4 22 – 19 107. Kiskundorozsma 8 3 1 4 15 – 16 108. Algyő 8 3 0 5 27 – 28 99. Csongrád 5 2 2 1 14 – 8 810. Kistelek 7 2 1 4 14 – 19 711. Zsombó 7 2 0 5 12 – 36 612. MUFC 6 1 2 3 16 – 17 513. L–IT SZEAC 6 1 2 3 9 – 31 514. Mindszent 8 1 1 6 17 – 43 415. FK 1899 Szeged 7 0 4 3 8 – 20 4