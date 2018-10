Nem tudott előzni a Szeged-Grosics Akadémia

Szeged-Grosics Akadémia–Szentlőrinc SE 0–1 (0–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 11. forduló. Gyula, Grosics Akadémia, 150 néző. Vezette: Nazsa Tamás (Tőkés, Kövér).

Szeged-GA: Alekszics – Achim, Farkas M., Tóth G., Pászka – Oláh G., Germán – Cigan, Moga, Erdei – Máté. Edző: Popovits Pál.

Szentlőrinc: Pacéka – Bodó, Keresztes, Harsányi – Bata, Fenyvesi, Hampuk, Nagy R., Hleba, Sili – Tihanyi. Edző: Turi Zsolt.

Gólszerzők: Hampuk (23.).

Sárga lap: Germán (24.), Farkas M. (80.), ill. Hleba (7.), Harsányi (9.), Fenyvesi (5



Szentlőrinc 7000 fős város Baranya megyében, Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre fekszik. És a labdarúgó NB III Közép csoportjában első helyen áll a futballcsapata. Hogy mit tudnak? Nyerni. Egymás után tízszer. Merthogy kikaptak a bajnokság kezdetén Szegeden a SZEOL-tól 2–0-ra, majd otthon a Paks II-től 1–0-ra, ám azóta csak győztek. 1–0-ra éppen négyszer.



A legutóbbi 1–0-s sikerük legnagyobb riválisuk, a Szeged-Grosics Akadémia otthonában született meg, mégpedig a 23. percben Hampuk talált be Alekszics kapujába. Ez előtt és után is a hazaiak voltak fölényben, de a vendégek rendkívül jól őrizték a kapujukat – övéké a legkevesebb kapott gól a bajnokságban, összesen csak ötször vették be a kapujukat az ellenfelek, és ez volt a tizedik meccs, amelyen nem kaptak gólt.



Szóval teljesen érthető volt az örömük és az önfeledt kiabálásuk a gyulai öltözőben, mert ezt a csatát megnyerték. A háborúnak viszont még nincs vége, elsőt a bajnokság 30. fordulója után hirdetnek.



Popovits Pál: – Ha nyerünk, akkor sem szállok el, ha vesztünk, akkor sem tartok temetést. Így vagyok ezzel most is. Az biztos, hogy fontos három pontot vesztettünk el, de még a bajnokság felénél sem járunk. A hozzáállás, az agresszivitás eléggé hullámzó, ezt a két jellemzőt biztos, hogy állandósítani kellene azokról a meccsekről, amikor megfelelők. A második félidőben beszorult a Szentlőrinc, ám nem voltak meg azok a kis pluszok sem labdaszerzésben, sem támadásépítésben, amelyek révén betalálhattunk volna.