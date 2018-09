Nem tudott visszajönni a Szedeák

Régen volt már ilyen: szép számú publikum jelent meg az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák edzőmérkőzésén. A drukkereket persze az is motiválhatta, hogy két bajnokság között csak a Debrecen elleni edzőmeccs volt, ahol láthatták az új idényre készülő csapatot, így ezen a meccsen mutatkozhatott be a szegedi közönségnek a két új légiós, Darrell Davis és Tyrell Green is. Nem láthatták játszani viszont Juhos Leventét és Vágvölgyi Ákost: a válogatott edzőtáborát kiújuló vállsérülése miatt kénytelen volt elhagyni a szegediek erőssége, Vágvölgyi pedig térdproblémákkal küzdött. Jól kezdett a Naturtex, és szinte végig vezetett az első negyedben, hogy aztán a rövid pihenőt követően valami ne működjön: a vendégek sorra szerezték a kosarakat közelről és távolról egyaránt, folyamatosan növelni tudták előnyüket. A harmadik negyedben húsz ponttal is vezettek a hajdúságiak, ám ekkor a váltottak Bolticsék, és támadásban lényegesen kevesebb hibával játszva sikerült zárkózni. Az utolsó pár perc nem csak a kosárlabdáról szólt, a debreceniek szándékos faultjaikkal nem vívták ki a szimpátiát, és bár edzőmeccsről volt szó, néha igen paprikás volt a hangulat a játékosok között a hajrában. Az utolsó fél percre a tripláknak köszönhetően - amelyekből összesen nyolcat szerzett a Naturtex a meccsen – igen szorossá vált a meccs, de a DEAC irányítója, Jahenns Manigat keze nem remegett meg a büntetőknél, ezzel pedig eldöntötte a meccset. A két új légiós ugyan eredményesen játszott, és hiába osztott ki Marko Boltics egymaga annyi gólpasszt, mint a teljes Debrecen, ez is kevés volt a győzelemhez.Andjelko Mandics tanítványaira sűrű napok várnak, hiszen ma és pénteken a pécsi Matro-PVSK kupán szerepelnek, ahol előbb a Kaposvárral játszanak, majd másnap jöhet a helyosztó a Pécs-Eszék meccs győztese vagy vesztese ellen.Felkészülési kosárlabda-mérkőzés. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 400 néző.Szedeák: Boltics 4, Wirth 24/9, Green 17/9, Davis 25/6, Sulovics 12. Csere: Mike, Kerpel-Fronius 3, Bonifert, Révész, Mayer. Edző: Andjelko Mandics.DEAC: Manigat 27/6, Polyák 9/3, Bognár 7/3, Boriszov 31/12, Amigo 7. Csere: Tóth 2, Balázsi, Kozák, Kósa, Omenaka 5, Velkey 2. Edző: Berényi Sándor.Andjelko Mandics: - Az edzőmeccsek lényege, hogy a tréningeken gyakoroltakat kipróbáljuk éles helyzetben is. Az első félidőben 46 pontot kaptunk, a koncentrációnk nem volt megfelelő. Kicsit fáradtak is a srácok, és ekkora hátrányból nem is könnyű visszajönni. Voltak jó periódusaink, de most már abban a szakaszban járunk, amikor stabilabb játékot kell nyújtanunk.