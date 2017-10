Nem volt elég a jó hajrá, négy ponttal kikapott Kecskeméten a Naturtex-SZTE-Szedeák

Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák

62–58

(15–4, 17–13, 13–19, 17–22)

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 5. forduló. Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Pálla, Tőzsér, Kulcsár.

Kecskemét: Pongó Má. 3/3, THOMPSON 17/6, DJERASZIMOVICS 15, Dramicsanin 5/3, Karahodzsics 8. Csere: WITTMANN 12/6, Pongó Ma. 2, Molnár M., Fülöp. Vezetőedző: Forray Gábor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 11, Kerpel-Fronius G., Fortune 8/3, CSIRICS 13/3, Juhos 8. Csere: Sulovics 13, Kovács Á. 5, Vágvölgyi, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Soha nem lépett még pályára olyan kezdőötössel a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata, mint tegnap, az NB I A csoport 5. fordulójában. Nenad Sulovics sérülése nem jött teljesen rendbe, a szerb csak a padon kezdett, így a nyáron szerződtetett Kerpel-Fronius Gáspár először léphetett pályára szegedi színekben.A rossz előjelek ellenére sem magyarázható meg az első negyed játéka: 4–4-es állás után nem dobtak pontot a szegediek, 15–4-re húzott el a hazai gárda. Tizenhat rádobásból mindössze kettő ment be, csoda, hogy csak ekkora hátrányt szedett össze Andjelko Mandics csapata.A félidőre tovább nőtt a hátrány, utána azonban feljavultak a vendégek, akik Wirth Ádám eltiltása és több kisebb nyavaja ellenére is visszajöttek a meccsbe. A nagy küzdés azt eredményezte, hogy 52–52-nél egyenlíteni tudtak, és még az utolsó percben is maradt esély a sikerre, végül azonban a Kecskemét nyert 62–58-ra. A szezont két győzelemmel kezdő szegedi együttes sorozatban harmadik vereségét szenvedte el. Folytatás pénteken, hazai pályán, a Sopron ellen.– Nagyon rossz első félidőt játszottunk, kevés pontot dobtunk. Nem adtuk fel, ezért egy labda döntött a végén. Sajnos öt támadásból négyszer rossz döntést hoztunk.(leadképünk egy korábbi mérkőzésen készült)