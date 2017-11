Nem volt esélye a Szegedi Egyetem Taylor&Nash csapatának

Szegedi Egyetem Taylor&Nash–Ferencváros 4–11 (2–4, 1–2, 0–2, 1–3)

Női vízilabda OB I, 8. forduló. Szeged, SZUE, 50 néző. Vezette: Füzesi, Balázs.

Szegedi Egyetem Taylor&Nash: Tess (7 védés) – Árkosy, Lengyel A., Kádár 1, RÁCZ 1, Bell, LENGYEL D. 2. Csere: Botka, Mihály, Pengő, Tóth. Vezetőedző: Molnár Péter.

Ferencváros: CSEHÓ-KOVÁCSNÉ KASÓ (13 védés) – Vogt 1, KISTELEKI 4, Kövesdi 2, Illés, BUJKA 3, Kövér- Kis. Csere: Péter, Ármai, Muzsnay 1, Regős, Gerendás, Gémes. Vezetőedző: Béres Gergely.

Gól – emberelőnyből: 7/1, ill. 9/2.



A SZUE-ban az eddigi eredmények szorosabb csatát ígértek a Fradi ellen, a bajnokit pedig külön érdekessé tette, hogy a nyáron alakult pólócsapathoz igazolt Bujka Barbara visszatért Szegedre. A center bizonyította is klasszisát, a csapat leghasznosabb játékosa volt, de a Ferencváros óriási napot kifogó hálóőre, Kasó is remekelt, így a Tisza-partiak az első negyed végéig tudták tartani a lépést a zöld-fehérekkel.



A második negyedben még 3–5-re feljött a Szeged, de utána a vendégek egy 6–0-s sorozattal be is húzták a bajnokit, a remélt izgalmak pedig elmaradtak.



