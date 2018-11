Nem volt jobb a Pécs a HFC-nél

Hódmezővásárhelyi FC–Pécs 1–2 (0–0)

Hódmezővásárhely, 250 néző. Vezette: Kovács Tamás – jól (Varga, Belicza).

HFC: Varga G. 7 – Jankelic 5, Szabó Cs. 5, Komáromi 5, Mezei 5 – Katona 5 (Kecskeméti –, 84.) – Szabó M. 4,5, Vass 4,5 (Győrfi –, 64.), Geiger 6, Hrabovszki 5 (Gyüre 5, 37.) – Bódai 5,5. Vezetőedző: Szűcs Róbert.

Pécs: Kovács – Juhász, Szellák (Széles, 89.), Kálmán, Fujsz, Varga T., Hanol, Erdős, Gellén (Katona, 69.), Romic, Péter (Pataki, 84.) Vezetőedző: Vas László.

Gólszerzők: Geiger (60.) ill. Kálmán (46.), Erdős (70.)

Sárga lap: Hanol (57.), Varga T. (65.)



Ezúttal a pályán történtek játszották a főszerepet a HFC–Pécs mérkőzésen, hiszen a PMFC szurkolóit igen komoly biztonsági előkészület is övezte. Nem sok helyzet alakult ki az első játékrészben, ellenben a szünet után az első percben megszerezték a vezetést a vendégek, miután Kálmán elől nem tudtak felszabadítani a hazai védők.



Geiger szólójával ugyan egyenlített a HFC, de húsz perccel a vége előtt Erdős újabb hazai védelmi hibát használt ki. Bár reálisabb lett volna a döntetlen, a csereként beállt Kecskeméti lövésével, és Komáromi András lehetőségénél is megvolt a sansza arra a Vásárhelynek, hogy legalább egy pontot itthon tartson, ezzel azonban mindhárom pontot elvitte Vásárhelyről a Pécs, így vereséggel búcsúzott erre az évre a hazai pályától a HFC.



Szűcs Róbert: – Néhány játékosomat nyomasztja a hazai pálya, de most két idegenbeli mérkőzés jön, ott nyugodtan játszhatnak.