Nem volt szerencséjük

Mórahalom–Tiszakécske 2–2 (2–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Mórahalom, 200 néző.Vezette: Kárpály Mihály – (Baghy, Kovács).

Mórahalom: Krnács 7 – Podonyi 7 (Bokányi –, 92.), Szücs 7, Banjac 7(Pócs D. 7, 48.), Fodor Á. 7 – Zsivoczky-Pandel 7 (Várda –, 65.), Zámbó 7,Pócs T. 7 – Busa 7, Zsoldos 7 – Bogáti 7. Edző: Vojnics-Zelics Szása.

Tiszakécske: Helesfay – Benkó, Csáki, Tölgyesi, Puskás Z., Polyák, Pintér (Kalmár, 38.), Kardos, Markó (Takács, 70.), Ludánszki (Horváth B., 27.), Kocsis. Edző: Szabó István László.

Gólszerzők: Banjac (6.), Busa (34.), ill. Puskás Z. (39.), Kardos (64.).

Sárga lap: Bogáti (19.), Banjac (25.), Révész (85.), Krnács (86.), Podonyi (94.), ill. Benkó (29.), Kardos (91.).



Akkor 3–3, most 2–2 állt az eredményjelzőn a lefújást követően hazai környezetben. Az egész mérkőzés során rengeteg gólhelyzetet kialakított a Mórahalom, nem túlzás állítani, hogy most egy meccsen annyit, mint eddig a tavaszi szezonban összesen.



Rögtön a hatodik percben megszerezték a vezetést a hazaiak, szöglet után Banjac kotorta be a labdát lábbal. Busa egy kontratámadás végén növelte a homokháti előnyt a 34. minutumban, de Puskás még a szünet előtt szépített.



Az első játékrész végét és a második elejét megnyomta a Tiszakécske, azonban többnyire Vojnics- Zelics Szása csapata dominálta a játékot. Megszerezhette volna a három pontot, de Bogáti a hosszabbítás utolsó percében 12 méterről centiméterekkel mellélőtte a labdát, így maradt a döntetlen.



Vojnics-Zelics Szása: – Eredményben nem, de taktikai felkészültségben mindenképpen legyőztük a listavezető Tiszakécskét. Egységesek voltunk, szépen, bátran és gyorsan fociztunk. A meccs hetven százalékában nem lehetett látni, hogy mi kiesőhelyen állunk, ők pedig vezetik a tabellát. Ha berúgjuk a ziccereinket, akár több góllal is győzhettünk volna.