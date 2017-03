Nemzetközi hokitorna lesz a műjégpályán: jön a Partizan és a Crvena Zvezda is

Az eseményre idén az U12-es korosztályból hívott résztvevőket a rendező Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: az ötcsapatos tornára a Balázs Csongor edzette hazaiakhoz a Ferencváros, az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia, valamint a szerb Partizan Beograd és Crvena Zvezda érkezik.



– Jó híre van a tornának, nívós a mezőny, így szívesen jönnek hozzánk Szerbiából is – mondta lapunknak Gusztos Gábor szervező. – Korábban az U14-es korosztály küzdött meg a Tisza Pakk-kupán, ám most még tart számukra a bajnokság, épp szombaton kezdenek a döntőben Budapesten. Az U12-eseknél azonban már vége a szezonnak, nekik jó lehetőség, hogy még egy hétvégét a jégen tölthetnek.



A kupán körmérkőzéses formában csapnak össze az együttesek szombaton és vasárnap, ekkor kétszer 20 perces meccsek lesznek futó órával. A kialakult rangsor után az ötödik számára véget ér a torna, a harmadik és a negyedik még összecsap a bronzéremért, a körmeccsek során az első két helyen végző együttes pedig a fináléban küzd meg. Ekkor már háromszor 20 perc lesz a játékidő.



– Odafigyelünk a részletekre: a Novotelben lesznek elszállásolva a játékosok, mindenki kap majd névre szóló oklevelet, korongot, valamint a névadó szponzorunknak köszönhetően egy vitamincsomagot. Ki kell emelnem a szegedi szülők hozzáállását: rengeteget segítettek a szervezésben, és nemcsak az U12-es koroszály apukái és anyukái, hanem a többiek is – tette hozzá Gusztos Gábor.



A torna végén levezetésnek is hokiznak majd a műjégpályán: vasárnap 17.30-tól az U16-os bajnokságban fogadják a szegediek a KMH B együttesét.