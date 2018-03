Nemzetközi mezőny a szegedi jégpályán - 15. alkalommal rendezik meg a Tisza-kupát

A hagyományos erőfelmérő mezőnye ezúttal is nemzetközi lesz, hiszen 4 ország 13 klubjának 160 versenyzője adta be nevezését a péntektől vasárnapig tartó megmérettetésre. A háromnapos rendezvényen hazai egyesületek mellett szlovák, szerb és román klubok is indulnak. Ma 9 órától 16.30-ig, vasárnap pedig 9-től 13 óráig rendezik a versenyeket, majd 13.30-kor kezdődnek az eredményhirdetések.A szervező Szegedi Korcsolyázó Egyesület versenyzői közül különösen érdemes olyanokra figyelni, akik hazánkban korosztályuk legjobbjai közé tartoznak, ilyen például Tóth Anna, Révész Gergő, Jászapáti Péter és Somodi Maja is, utóbbi három korosztályos válogatott is.A klub legnagyobb nevei nem tudnak ott lenni a versenyen, de jó okkal: Jászapáti Petra – vele készített interjúnkat kedden közöljük – és Kónya Zsófia már a jövő heti felnőtt-világbajnokság helyszínén van, Montrealban. Velük tartott szegedi edzőjük, Szabó Krisztián is, így a főszervező Lajtos Szandra (képünkön) lesz a Tisza-kupán.