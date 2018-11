Nemzetközi porondon az SZKE: Jászapátinak a vk kezdődik, a fiatalok Bormióban bizonyítottak

Jászapáti Petra a hétvégén Calgaryban lép jégre a magyar válogatott legjobb női versenyzőjeként, hiszen elrajtol a világkupa új idénye. Rögtön egy izgalmas állomás van soron, hiszen a kanadait tartják a világ leggyorsabb pályájának.



– Nem tartom jó ötletnek, hogy fiúk és lányok menjenek együtt a pályán, sőt, kifejezetten veszélyesnek tartom, hiszen teljesen más tempóhoz szoktunk – nyilatkozta az olimpiai bajnok Liu Shaoang a világkupán debütáló vegyes váltó versenyszámról, amelyben Jászapáti Petra is szerepet kap majd, és aki szintén osztja az idézett véleményt. Petra az ob-n már kipróbálhatta a versenyt, és arra panaszkodott, hogy a fiúk a gyorsabb tempó miatt olyan erősen lökik meg őket, hogy veszélyes így bevenni a kanyarokat. Reméljük, hogy a szegedi olimpikon sérülés nélkül birkózik meg a feladattal, egyéniben pedig A és B döntős szerepléseket is várhatunk tőle.



Az M4 Sport szombaton 22.45-től felvételről, vasárnap pedig 22 órától élőben közvetíti a világkupa futamait.

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület kisebb versenyzői már bizonyítottak is a nemzetközi porondon, hiszen a klub történetében először teljes utánpótláscsapattal vehettek részt a hagyományos Alta Valtellina Trophy nemzetközi versenyen Bormióban. Az olaszországi viadal egy kisebb edzőtábort is magában foglalt, de a legfontosabb a nemzetközi rutin gyűjtése volt. Az SZKE 9 gyorskorcsolyázója utazott az eseményre, hárman a juniorválogatott tagjaként. A mezőny sokuk számára ismeretlen volt, hiszen olaszok, kanadaiak, oroszok, németek és hollandok is rajthoz álltak, akik a világ legerősebb csapataihoz tartoznak.



Az egyesület tehetségei 6 érmet szereztek a nemzetközi viadalon, ezzel alapos meglepetést okozva ellenfeleiknek. A legkisebb, junior „D" korcsoportosok között a lányoknál Kormányos Nina bronzmedált szerzett, Somodi Luca alig lemaradva a dobogóról, magabiztos versenyzéssel az 5. helyen végzett összesítésben. Szintén junior „D" korosztályban a fiúk 19 főt számláló mezőnyében Vágfalvi Máté bravúros előzéseket mutatva a 6. helyen zárt, Liszli Gábor pedig 9. lett. A junior „C" korcsoportosok között az utánpótlás-válogatott tagjaként szereplő Somodi Maja rendkívüli teljesítményével a dobogó második fokára állhatott fel, Ozsváth Lili pedig 6. lett. Junior „B"-ben az 500 méteren egyéni csúcsot elérő Püspök Fanni a 19. helyen zárt.



Jászapáti Péter az utánpótlás-válogatott oszlopos tagjaként fantasztikusan kezdett junior „B"-ben, de 1000 méteren egy szerencsétlen ütközés miatt súlyos lábtörést szenvedett. Mentővel szállították a helyi központi korházba, másnap sikeres műtéten esett át, és már a visszatérést tervezgeti. A szintén juniorválogatott és a felnőtt olimpiai kerettel készülő Révész Gergő a 18. helyet szerezte meg, kanadai és orosz versenyzők nyomdokában. Junior „C–D" váltóban Somodi Maja társaival új pályacsúcsot felállítva a dobogó legfelső fokára állhatott fel, a bronzérmet pedig a Szegedi Korcsolyázó Egyesület 3 másik tagja szerezte meg, köszönhetően Ozsváth Lili, Kormányos Nina és Somodi Luca hibátlan korcsolyázásának.