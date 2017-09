Nemzetközi tornát rendez a hétvégén a Hungerit-Szentesi VK

Szentesen mutatkozik be a Fradi

– Sporttörténelmi pillanat részesei lehetnek azok, akik pénteken, szombaton és vasárnap kilátogatnak a szentesi sportuszodába. Hatcsapatos, nemzetközi női tornát rendezünk, amelyen bemutatkozik a Ferencváros nyáron alakult női csapata – tájékoztatta lapunkat Dömsödi József, a Szentesi Vízilabda Klub női szakosztályvezetője. A tornán a zöld-fehéreken és a hazaiakon kívül részt vesz az UVSE, a Dunaújváros, a szerb Vojvodina és az izraeli válogatott. A programot sajtótájékoztatón ma hozza nyilvánosságra a szentesi klub.

Egyelőre ismerkednek egymással a szentesi női vízilabdások, folyik az akklimatizálódás. Három új igazolással és sok ifjúsági játékossal vág neki a szezonnak az OB I-es Hungerit-Szentesi VK, valamint Vidumanszky László személyében új trénerrel is.– Az edzéseinket egyelőre három dolog jellemezte: úszás, kondizás és egy kis játék – avatta be lapunkat Vidumanszky. – Próbálunk minél jobb kondíciót szerezni, a taktikai elemek gyakorlását még csak a héten kezdtük, mivel most lett teljes a keretünk. Kétszer kétkapuztunk már a Szegeddel, ma és holnap az izraeli válogatottal fogunk, a hétvégén pedig először ugrunk vízbe edző- mérkőzéseken. Három nap alatt öt találkozót is lejátszunk, ami soknak számít, de így derülhet ki, hogy kik lesznek a húzóemberek, és kik segíthetnek nekik – jövendölte a sokszoros egykori csehszlovák válogatott vízilabdázó Vidumanszky.A Magyar Vízilabda Szövetség előzetes tervei szerint a Hungerit-Szentesi VK október 14-én, hazai pályán, a címvédő UVSE ellen kezdi a bajnokságot, de a pontos menetrend ezen a héten válhat hivatalossá.