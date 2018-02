Nemzetközi úszóverseny lesz Vásárhelyen

Önnek ajánljuk

Ma délben a megnyitóünnepséggel hivatalosan is kezdetét veszi a 2018-as téli olimpia. Ez lesz a negyedik olyan ötkarikás esemény, ahol a Szegedi Korcsolyázó Egyesületet is képviseli sportoló. Lajtos Szandra, a város első téli olimpikonja szerint a klub két büszkesége, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra nyugodt versenyzéssel akár érmes is lehet a váltóval. Tovább olvasom