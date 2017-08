Neymar átigazolása mögött nem klub-, hanem országérdekek állhatnak

– Soha nem a pénz motivált, a boldogságom a legfontosabb – mondta Neymar a PSG pénteki sajtótájékoztatóján, miután a párizsi klub világrekordot jelentő 222 millió euróért leigazolta a brazil futballsztárt a Barcelonától. Azzal vádolják őt: a pénzről szól az egész. Igaz, hogy a Kínában levezető Tévez után Neymar lett a világ második legjobban fizetett játékosa, de ez korántsem csak erről szól. Ő inkább azért válthatott, mert nem akart Messi mögött másodhegedűs lenni, hanem vezérszerepre tör, na és persze az Aranylabdára. Az üzletnek viszont van két sokkal érdekesebb olvasata.Az egyik Katar szerepe, hiszen ez az ország fizethette ki a díjat – Neymar jogi képviselőin keresztül, aki így kivásárolta magát katalán szerződéséből. A PSG-t hat éve felvásároló Quatar Sports Investments elnöke, Naszer al-Khelaifi egyben a katari kormány tárca nélküli minisztere. Ezért kelt gyanút a Mundo Deportivo információja, miszerint a 2022-es katari világbajnokság nagykövetének Neymart választották, és pont ezt a munkához mérten irreális 222 millió eurót kapja a tevékenységért.Hogy mindez mire jó? Katar erőfitogtatásához. Erről a világ legelismertebb szakírója, Jonathan Wilson írt, cikke alapját pedig az elmúlt két hónap eseményei adták. Katar ugyanis nyáron diplomáciai küzdelmet folytatott Szaúd-Arábiával, az Egyesül Arab Emírségekkel, Egyiptommal és Bahreinnel, mondván: ők a terrorizmust támogatják. Ebben a harcban elkezdték fitogtatni gazdasági erejüket, hiszen az egy főre jutó GDP-ben Katar áll a világ élén, és ez a nagy port kavaró üzlet erre emlékezteti minden ellenlábasát.Európából nézve gyerekesnek tűnhet ez a rivalizálás, de egy másik már az öreg kontinensen is fontos: a francia bajnokság utol akarja érni a topligákat. Ebben leginkább két szempont számít: a legtöbb bevételt hozó tévéközvetítési jogok és a várva várt Bajnokok Ligája-siker. Utóbbiban Neymarnak komoly szerepe lehet, megszerzése ráadásul jelképes is, hiszen a Barcelona PSG elleni BL-feltámadásában Neymar kulcsszerepet játszott.A bevételek terén pedig már nem olyan vészes a különbség, hiszen például a Bundesligában 2,5, addig a francia élvonalban több mint 2 millió euró az egy meccsre jutó díjazás. Egy ilyen sztár érkezése csökkentheti a különbséget, rengeteg szurkolót irányít a Ligue 1 felé, és akkor még szóba sem került, hogy szakértők Neymart tartják marketingszempontból (is) a világ legértékesebb sportolójának, tehát az üzlet anyagi haszna nem áll meg a jegy- és közvetítési bevételeknél.Trónok harca lett tehát a futball, de ennek hatása veszélyes a sportágra. Ezt nem mi állítjuk, hanem José Mourinho nyilatkozta a BBC-nek "Az számít drágának, aki egy bizonyos szintre jut, ám közben nincs meg nála a kellő minőség és tudás. Neymar nem drága 222 millióért. Ő a világ egyik legjobb játékosa, mindemellett kereskedelmi szempontból is roppant jövedelmező. A probléma nem Neymarral van, hanem ennek az igazolásnak a következményeivel lesz. Ezek után több futballistának lesz 110 millió, 90 millió vagy 70 millió euró körüli ára. Ez az igazi probléma." – mondta a Manchester United menedzsere.