Nincs kifogás, nyerni kell! - középpontban Varga Péter, a ContiTech Szeged edzője

– Furcsa kettősség érződik a hangján a mérkőzések utáni sajtótájékoztatókon és most is. Érezni rajta, hogy milyen nehéz szegedi edzőként megélni ezt az időszakot, de egyúttal a motivációt is hallani benne. Hogyan viselik, hogy még nem szerzett pontot a csapat?



– Lelkileg nagyon nehéz ezt megélni. Próbálja az ember függetleníteni magát ettől, de a tabella még mutatja. Nekünk viszont ezt el kell viselnünk, és keményen kell dolgoznunk. Szombaton jön a meccs, ami nemcsak az e heti munkát, de az egész idényben végzett összes edzést magában foglalhatja. Minden beszélgetésnek, minden intelemnek, minden begyakorolt figurának most kell kamatoznia. Bele sem gondolunk, mi történik, ha nem így lesz. Élet-halál harc lesz, még akkor is, ha tudjuk, a rájátszásban dől el a bennmaradás. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, szombaton át kell törnie egy gátnak.



– Hét közben az UVSE egy pluszmotivációt is kapott ellenünk, az időzítés vélhetően nem véletlen. Mostantól a fővárosi rivális azért játszik, hogy a következő szezonban Benedek Tibor irányítsa őket az élvonalban.



– Az UVSE belső dolgaival nem szeretnék foglalkozni, azzal sem, hogy ez milyen időzítéssel történt. Nekünk magunkkal kell foglalkozni. Rengeteget beszélgettem a játékosokkal a héten. Jól tudják, hogy a legharcosabb énjüket kell elővenni.



– A keret nagyon fiatal. Elbírják azt a terhet a játékosok, hogy egy vérbeli vízilabdaváros nagy hagyományokkal rendelkező klubjának élvonalbeli tagsága a tét?



– Nincs más választásuk. Elérkeztünk a bajnokság azon részéhez, amiről ők is tudták, hogy eljön egyszer. Ezen a meccsen nem lehet és nem is lesz mellébeszélés. Az ellenfélnél van egy-két rutinosabb játékos, de ez sem lehet kifogás, ahogy semmi más. Mi most mindannyian odaállunk ehhez a szombati meccshez, és mindent kiadunk magunkból. Meg kell nyernünk a meccset!