Nincs korhatár: dél-alföldi triatlonklub alakul Szegeden

A kevés hely miatt az úszáslehetőséget még keresik, de nyílt futó- és kerékpáredzései már voltak a SunCity Triathlon Teamnek. Az egyesületet márciusban alapította Szilágyi Péter és Gábe Tamás, akik egy profi, a dél-alföldi régiót összefogó triatlonklubban gondolkodnak. Első lépések gyanánt nyílt, bárki számára ingyen látogatható edzéseket kezdtek szervezni, amelyeket a ligetben tartanak. Akit tehát érdekel a sportág, a csapat

Facebook-oldalán követheti, mikor lehet mozogni.



– Szerintünk ebben a sportágban nincs korhatár, minden korosztályt szeretettel várunk. A gyerekeknek különösen ajánljuk a triatlont, hiszen alapsportágakkal helyes mozgáskoordinációt sajátíthatnak el. Megtanítunk bárkit jó technikával futni, kerékpározni és úszni, sőt, a biciklizés esetében a közlekedési szabályok ismertetését is fontosnak tartjuk – árulta el az egyik alapító, Szilágyi Péter, aki egy alkalommal már az Ironman triatlont is teljesítette, tavaly aranyjelvényes triatlonista lett, féltávon pedig korosztálya második legjobb magyar versenyzője.



A SunCity Triathlon Team tréningjeit 10-12 érdeklődő már rendszeresen látogatja, természetesen várják a további jelentkezőket. Egyesek már olyan lelkesek, hogy a triatlon extrémebb, kúszással-mászással fűszerezett verziójára, a spartan triatlonra is készülnek. Nyáron már szeretnének minden sportágban rendszeres tréningeket tartani, ebben segít például a SunCity Szabad- időközpont is, amellyel már meg is egyeztek a későbbi edzéslehetőségekről.