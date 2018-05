Nincs mit takargatni - NB III: Makó-Mórahalom derbit rendeznek

Öt forduló van hátra a labdarúgó NB III- ból, biztos bennmaradónak csak a SZEOL SC számít a tabella hetedik helyén. A HFC a tizenhat csapatos pontvadászat első biztos bennmaradást jelentő pozícióját foglalja el több rúgott góljának köszönhetően. Az utolsó három gárda biztosan kiesik, valamint a három csoport legkevesebb pontot gyűjtő tizenharmadik helyezettje.



Ha most zárulna a bajnokság, akkor a Makó és a Mórahalom is visszaesne a megyei I. osztályba. Ez még nem biztos, főleg előbbi esetében, amelynekreális esélye van kivívni a bennmaradást. Az első lépést éppen utóbbi ellen teheti meg hazai pályán ma 17 órától.



– Hetek óta készülünk a Mórahalom ellen – mondta Méhes Tibor. – Több játékosomat pihentettem, a négy sárga lappal lévőket és a kisebb sérüléssel bajlódókat. Most a legerősebb összeállításban lépünk pályára. Nem hiszek abban, hogy sorsfordító lehet ez a meccs, mert akármi történik, még lesz négy találkozónk. Úgy látom, a vendégek sorsa eldőlt, így teher nélkül veszélyesek lehetnek ránk. Most már nincs mit takargatnunk, mindenünket ki kell tenni a pályára – árulta el a Mórahalmot hat ponttal meg- előző Makó trénere.



A két csapat őszi derbijét a mórahalmiak nyerték 3–1-re, ráadásul hátrányból fordítva.



– Jó formában van a Makó, nehéz meccsre számítok. Ha nem is tudunk bennmaradni, előttük szeretnénk végezni. Az utolsó öt fordulóban a saját önbecsülésünkért kell játszanunk, mert sokkal több van bennünk, mint ami kijött – vélekedett a rangadó előtt a Mórahalom vezetőedzője, Vojnics-Zelics Szása.



A másik két megyei alakulat, a SZEOL SC és a HFC is idegenben játszik ma 17 órától. Előbbi a kiesés elől menekülő Rákosmente, utóbbi az utóbbi három mérkőzésen nyeretlen Szekszárd ellenfele lesz.