Nincs ok szégyenkezni: Hat saját nevelés játszott a Szeged 2011-ben

Soroksár–Szeged 2011-Grosics Akadémia 2–1 (1–0)

Merkantil Bank labdarúgó NB II, a 33. fordulóban félbeszakadt mérkőzés pótlása. Budapest, Haraszti u., 500 néző. Vezette: Bogár Gergő – jól (Berettyán, Horváth R.).

Soroksár: Jova – Fülöp (Nagy O., 84.), Lorentz, Gengeliczki, Valencsik, Silye – Csilus T., Peszmeg (Huszák (76.), Sándor I. – Szilágyi P. (Bajzát, 76.), Lovrencsics B. Vezetőedző: Lucsánszky Tamás.

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Szántai 6,5 – Achim 6, Jagodics B. 6,5, Farkas M. 6, Zabari 6 – Horváth A. 6 – Farkas A. 6, Povázsai 6,5 (Pászka 6, 56.), Coroian 6 (Hegedűs M. –, 70.), Geiger 7 – Zádori 6 (Balogh G. –, 63.). Vezetőedző: Klausz László.

Gólszerzők: Lovrencsics B. (3., 11-esből), Bajzát (78.), ill. Geiger (76.).

Sárga lap: Valencsik (58.), Bajzát (88.), ill. Jagodics (61.), Geiger (76.), Zabari (83.), Balogh G. (90.).

A bajnokság állása



1. Puskás Akadémia 35 21 10 4 63 – 35 73

2. Kisvárda 35 19 8 8 51 – 28 65

3. Balmazújváros 35 19 7 9 45 – 33 64

4. Soroksár 35 18 10 7 58 – 33 64

5. Békéscsaba 35 18 6 11 49 – 31 60

6. Vác 35 15 10 10 41 – 34 55

7. Zalaegerszeg 35 13 11 11 53 – 47 50

8. Szeged 2011 35 12 14 9 37 – 21 50

9. Szolnok 35 13 9 13 46 – 47 48

10. Dorog 35 13 8 14 38 – 35 47

11. Mosonmagyaró. 35 12 11 12 43 – 37 47

12. Sopron 35 10 16 9 34 – 35 46

13. Nyíregyháza 35 13 6 16 41 – 45 45

14. Budaörs 35 12 7 16 41 – 50 43

15. Siófok 35 12 7 16 37 – 46 43

16. Csákvár 35 8 14 13 38 – 50 38

17. Kozármisleny 35 10 6 19 30 – 56 36

18. Cegléd 35 9 8 18 41 – 52 35

19. Cigánd* 35 7 10 18 24 – 58 28

20. SZEOL SC 35 4 6 25 17 – 54 18

* Három pont levonva.

Amíg a hazaiak a rotálás jegyében megtehették, hogy Pál a keretbe sem került, Gyepes és Huszák pedig a kispadon kezdett, addig a vendégeknek négy alapember (Tóth G., Mészáros M., Germán, Király) hiányában vissza kellett térniük a négyvédős játékhoz és az eddig kevesebb szerepet kapók bevetéséhez.A találkozó úgy indult, mint éppen két hete: villámgyors soroksári góllal. A folytatásban is több védést kellett bemutatnia Szántainak, a Szeged 2011 pedig a félidő második részére tért magához a sokkból.A második félidőben is a hazaiak akarata érvényesült, majd a 76. percben Jova elvétett egy beadást, Geiger elé ütötte a labdát, utóbbi pedig 20 méterről a kapuba emelt. Váratlan volt az egyenlítés, és váratlan az újabb hazai gól is, amely a vendégek találata után pályára lépő korábbi kétszeres NB I-es gólkirály támadó, Bajzát higgadtságának volt köszönhető. Míg az egyik oldalon többek között ő jött be, addig a másikon három kezdő mellett újabb három saját nevelésű fiatal...