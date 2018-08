Nincs okuk szégyenkezni: Ötödik helyen végzett a Junior Sport a strandfoci NB I-ben

Szentes-Bíró Tamásék ötödik helyen zártak. Fotó: NSL

Hiába produkálta az idei szezon legjobb hétvégéjét az utolsón az FC Junior Sport strandlabdarúgó-csapata, nem tudta sorozatban harmadszor kvalifikálni magát Siófokon az NB I-es alapszakaszból a négyes döntőbe. Bár ugyanannyi pontot szereztek, mint a negyedik Bodon Péter FC, de ilyenkor a győzelmek száma rangsorol, ebből pedig a Bodonnak volt eggyel több.Nem maradt azonban elismerés nélkül a szegedi együttes, mivel a magyar válogatott Rutai Balázs megvédte gólkirályi címét 35 találattal. A 20 éves játékos az ukrán nemzeti csapatból ismert Dmytro Voitenkót előzte meg két góllal a listán.– Az elmúlt két évben bent voltunk a legjobb négyben, ezt szerettük volna most is elérni, titkon pedig abban reménykedtünk, hogy akár érmet is szerezhetünk – ismertette lapunkkal a csapat előzetesen kitűzött céljait Tombácz Róbert, az FC Junior Sport játékos-edzője.– Erre reális esélyünk volt, azonban egy-két rosszabb mérkőzéssel megpecsételtük a sorsunkat. Ahogy a végelszámolásnál kiderült, a Siófok ellen elvesztett pontok nagyon hiányoztak. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy az eddigiek közül ez volt a legerősebb bajnokság, köszönhetően az idegenlégiósoknak, így nincs okunk szégyenkezni az ötödik hely miatt – értékelt Tombácz.A Junior Sport eredményei, a 3. fordulóból pótolt mérkőzés: FC Junior Sport–Bonyhád 9–8 (1–1), gólszerzők: Rutai (12., 14. 32., 35., 37.), Godó (19., 34.), Albert (25.), Szentes-Bíró (30.), ill. Sásdi (6.), Genczler (13., 14., 23., 24.), Máté (18., 22., 25.). 4. forduló: FC Junior Sport–Jászfényszaru GWP Cservy 5–6 (1–1), gólszerzők:Bullás (4.), Angyalos (16. – öngól), Godó (20.), Rutai (32.), Szentes-Bíró (35.), ill. Besenyei (11.), Ughy (14.), Angyalos (17., 29.), Schrancz (22.), Vernyik (32.). Gyöngyös–FC Junior Sport 5–3 (2–1), gólszerzők: Oliveira (8., 15.), Csoszánszki (12., 23.), Charles (25.), ill. Rutai (12., 33.), Szentes-Bíró (16.). Future TFSE-mall.hu–FC Junior Sport 3–8 (0–2), gólszerzők: Mányi (16.), Csopaki (22., 31.), ill. Albert (6.), Godó (7.), Rutai (15., 23.), Szentes-Bíró (16., 26.), Kántor (22.), Csamangó (29.).Bodon Péter FC–FC Junior Sport 3–5 (0–1), gólszerzők: Vojtekovszki (23.), Voitok (27.), Voitenko (33.), ill. Rutai (6., 21.), Szentes-Bíró (17.), Godó (25.), Csamangó (31.).FC Junior Sport–Zebegény 7–4 (1–2), gólszerzők: Rutai (10., 12., 17., 32.), Albert (19.), Szentes-Bíró (28.), Kántor (34.), ill. Gáspár (2., 10., 14.), Vitányi (21.).A keret: Nagy Gergő, Tombácz Róbert (kapusok), Szentes-Bíró Tamás, Rutai Balázs, Csamangó Tibor, Bullás Imre, Albert Csaba, Godó László, Kántor Máté, Rádi Martin.