Nincs vesztenivalójuk: a Szentes a Honvéd, a Szeged pedig az Eger ellen játszik

Märcz Tamás elégedett



Kedden és szerdán a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya azokat a játékosokat tesztelte a Népligetben, akik a jövőben esélyesek lehetnek arra, hogy rendszeresen meghívást kapjanak a nemzeti csapatba – köztük volt a Metalcom-Szentes két játékosa, Pellei Frank és Nagy Márton is. Märcz Tamás így értékelt az MVLSZ honlapján: – Mi tagadás, ügyes játékosokat szúrtam ki, akik később behívhatók lesznek. Pozitív volt, amit kaptam ettől a másfél naptól. Ez a tizennégy játékos úgy lett összeállítva, hogy szerkezetileg is teljesen rendben volt, hosszabb távon is működhetne csapatként. Mindenki visszaadta, amit akartam, kiemelni ezért sem szeretnék senkit. A következő két-három évben azon kell dolgozniuk, hogy egy-két szinttel feljebb lépjenek, ami már a nemzetközi színvonalat jelentheti.

A Metalcom-Szentes a világbajnok Szivós Márton fémjelezte Honvédot fogadja a városi sportuszodában, míg a ContiTech Szeged a bajnokesélyes Eger otthonában szerepel.Amint látható a tabellán, négy forduló után a két utolsó helyet foglalják el térségünk együttesei a B csoportban, a Szeged még nem szerzett pontot, a Szentes pedig egy győzelmet aratott, pont megyei riválisa ellen az előző fordulóban (12–7).A mezőnyből kimagasló a hibátlan Eger eddigi produkciója, így a sereghajtó Szeged az esélytelenek nyugalmával látogat a hevesiekhez. A Szentesnek sincs vesztenivalója a Honvéd ellen, kiváló együttessel szemben mutathatja meg szurkolóinak, hogy helyt tudnak állni ilyen csapat ellen is. Ha pedig a Kurca-parti drukkerek az Eger elleni, a vereség (4–6) mellett remek játékot, főként kitűnő védekezést hozó derbire gondolnak, eljátszhatnak a gondolattal: akár meg is lehetne lepni a fővárosiakat.1. Eger 4 4 0 0 47 – 19 122. Miskolc 4 3 0 1 35 – 25 93. OSC 4 3 0 1 47 – 25 94. Honvéd 4 2 0 2 36 – 34 65. Tatabánya 4 2 0 2 23 – 39 66. Pécs 4 1 0 3 32 – 41 37. Metalcom-Szentes 4 1 0 3 25 – 38 38. ContiTech Szeged 4 0 0 4 23 – 47 0