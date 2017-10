Női kézilabda BL - Az FTC legyőzte a Larvikot

Eredmény, Női BL, 2. forduló, C csoport



FTC-Rail Cargo Hungaria - Larvik (norvég) 37-33 (18-15)



A Ferencváros gólszerzői: Van der Heijden 10, Kovacsics 8, Faluvégi 6, Pena 5, Mészáros, Márton, Snelder 2-2, Schatzl, Jovanovic 1-1



A norvég bajnokcsapat kezdett jobban (2-4), de Kovacsics Anikó vezérletével fordított az FTC (6-5). Holland légiósai, Laura van der Heijden és Danick Snelder góljaival némileg ellépett az előző idényben BL-negyeddöntős vendéglátó (13-10), amely Faluvégi Dorottya találataival őrizte meg a különbséget a szünetig (18-15). A szünet után a spanyol Nerea Pena lövései is pontosabbá váltak, és mivel Van der Heijden továbbra is eredményesen kézilabdázott, a védekezésben is javuló FTC már a hajrát megelőzően eldöntötte a meccset (33-27). Bár Kristine Breistol irányításával felzárkózott a Larvik (35-32), lelkes közönsége kitartó buzdítása mellett megérdemelten győzött a Ferencváros. A Larvik legeredményesebb játékosa Kristine Breistol volt, aki 15 lövéséből kilencet gólra váltott. A Ferencváros jövő vasárnap a német Thüringer HC vendégeként folytatja BL-szereplését.