Női kézilabda BL - Nora Mörk óriásit játszott, győzött az ETO

Eredmény, női Bajnokok Ligája, 5. forduló, B csoport:



Midtjylland (dán)-Győri Audi ETO KC 24-27 (12-14)



A Győr gólszerzői: Mörk 13, Oftedal 5, Puhalák 3, Broch, Görbicz, Amorím 2-2.



A győriek közül ezúttal is hiányzott a sérült Tomori Zsuzsanna, valamint a dán Anne Mette Hansen és a cseh Jana Knedlikova. A holland Cornelia Nycke Groot szerepelt a keretben, de nem lépett pályára. A házigazdák már az ötödik percben időt kértek, mert három ETO-góllal kezdődött a találkozó. Nora Mörk kiválóan játszott, a vendégek hatodik találata volt az első olyan, amit nem a norvég jobbátlövő dobott. Ahogyan a két csapat magyarországi meccsén, úgy eleinte most is komoly győri fölény jellemezte a játékot. A különbség tovább nőtt (4-10), majd csökkenni kezdett, mert a BL-címvédő játékosai némileg megtorpantak, támadásban pontatlanná váltak és hat percig nem voltak eredményesek (9-10).



A 18. percben Anja Althaus térdsérülés miatt kivált a vendégek közül, a német beálló saját csapattársával, a norvég Stine Oftedallal ütközött. Az első félidő hajrájában az egyenlítésért támadott a Midtjylland, de nem járt sikerrel, a Győr kétgólos előnyben volt a szünetben. A második felvonást is az ETO kezdte jobban, de a norvég Veronica Kristiansen irányításával egyenlítettek a dánok (17-17). A vendégek több lövőhelyzetet elhibáztak, de a dánok sem voltak sokkal pontosabbak. Tíz perccel a vége előtt ismét időt kért Ambros Matrín vezetőedző, mert újra döntetlen volt az állás (22-22). Együttese a hajrában megnyugtató különbséget alakított ki (23-26), amit megőrzött a végéig. A Midtjylland legeredményesebb játékosa Veronica Kristiansen volt 11 találattal. A győriek már egy héttel korábban biztosították a középdöntőbe jutásukat. A Győr jövő vasárnap a norvég Larvik otthonában zárja a BL csoportkörét.



Korábban: C csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vardar Szkopje (macedón) 28-29 (12-16)