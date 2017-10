Női kézilabda BL: a címvédés mellett a Magyar Kupa elhódítása az Audi ETO célja

Annak külön örülök, hogy három világsztárt is sikerült igazolnunk, hiszen legnagyobb BL-riválisaink, mint például a Rosztov-Don, a CSM Bucuresti vagy a Vardar Szkopje eddig is nagyon komoly játékerőt képviseltek, a nyár folyamán pedig még tovább erősödtek

A csoportkör november közepéig tart. A győriek a Midtjylland mellett az orosz Rosztov-Don és a francia Brest Bretagne csapatával játszanak, az FTC a Vardar Szkopjén kívül a norvég Larvik és a német Thüringer együttesével találkozik.

Mind a négy csoportból három csapat jut tovább, egy kiesik.

Nagyon kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek, és mit tudunk megoldani abból, amit szeretnénk. Nagyon bízom benne, hogy jó mérkőzést tudunk játszani

A női BL legutóbbi tíz idényének győztese:

2008: Zvezda Zvenyigorod (orosz)

2009: Viborg HK (dán)

2010: Viborg HK

2011: Larvik HK (norvég)

2012: Buducnost Podgorica (montenegrói)

2013: Győri Audi ETO KC

2014: Győri Audi ETO KC

2015: Buducsnoszt Podgorica

2016: CSM Bucuresti (román)

2017: Győri Audi ETO KC

A tavasz óta már háromszoros BL-győztes győriek - akik a dán Midtjyllandot fogadják szombaton - a nyári szünetben tovább erősítették a keretüket. A sikercsapat tagjai közül Elghaoui Asma távozott, a fiatal Korsós Dorinát és Hársfalvi Júliát pedig kölcsönadták. Az érkezők közül a norvég irányító Stine Oftedal, a német beálló Anja Althaus, valamint a dán balátlövő Anne Mette Hansen egyaránt a legjobbak közé tartozik a posztján.Az ETO szereplését valószínűleg az sem fogja negatívan befolyásolni, hogy kulcsemberei közül Hansen és Tomori Zsuzsanna térdsérülés, míg a cseh Jana Knedlikova vádliproblémák miatt egy ideig nem játszhat. Az NB I-es szezon elejét térdoperáció miatt kihagyó Kari Aalvik Grimsbö és a mandulaműtét miatt hiányzó Cornelia Nycke Groot már felépült.Bartha Csaba klubelnök úgy fogalmazott, a csapat még soha nem volt ilyen erős, mint most.- nyilatkozta a klub honlapján.Bartha hangsúlyozta, "újabb kihívásnak tekintem, hogy az idei szezonban a Magyar Kupát is elhódítsuk" a bajnokság és a Bajnokok Ligája aranyérme mellett.A BL-címvédés legutóbb éppen a győrieknek sikerült 2014-ben, de korábban a dán Viborg (2010) és Slagelse (2005), illetve az osztrák Hypo Niederösterreich (1995) is véghez vitte ugyanezt a ligarendszer 24 évvel ezelőtti bevezetése óta.A középdöntő - két hatos csoportban - csak január végén rajtol, mert a decemberi, németországi világbajnokság miatt szünet lesz a BL-ben.Az áprilisi negyeddöntők után május 12-én és 13-án rendezik a négyes döntőt a Papp László Budapest Sportarénában.a legutóbb döntős macedón Vardar Szkopje otthonában. Az előző évadban bajnoki ezüstérmes, Magyar Kupa-győztes és BL-negyeddöntős FTC keretében két lényeges változás történt: érkezett a holland jobbátlövő, Laura van der Heijden, és nagy meglepetésre Budaörsre távozott a válogatott balátlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra.A zöld-fehérek tavaly bravúros, 27-27-es döntetlent játszottak a macedón fővárosban. Elek Gábor vezetőedző az M1 aktuális csatornán emlékeztetett rá, hogy ez az eredmény edzőváltáshoz vezetett a Vardarnál.- fogalmazott a tréner, aki a szerb Andrea Lekic játékára hívta fel a figyelmet, míg a csapatkapitány, Szucsánszki Zita a horvát Andrea Penezicet is megemlítette."A világ egyik legjobb csapatáról beszélünk. Ahogyan a Győrnek, úgy a Vardarnak sincs gyenge pontja, ha mindenki jól játszik, mert minden posztra két kiváló emberük van" - mondta Szucsánszki, aki tavasszal komoly vállsérüléssel bajlódott, illetve gyermekvállalást tervezett, mégis vállalja a játékot az új szezonban.