Női kosárlabda NB I - Soproni siker, Győrben győzött a DVTK

CMB Cargo-UNI Győr–DVTK 73–76 (17–21, 15–20, 21–7, 20–28)

Győrszentiván, Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ, NB I-es női mérkőzés, 150 néző. V.: Győrffy, Tőzsér, Jakab.



UNI Győr: Czank, FIELDS 12/6, Török Á. 5, Krivacevic 10, Goree 8. Cs.: NAGY-BUJDOSÓ 12/6, Robinson 4, SIMON ZS. 16/6, Sztepanova 6, Markó, Laklóth. Edző: Völgyi Péter.



DVTK: FONTENETTE 17/3, BACH 9, Raksányi 6, PECKOVÁ 9/3, MELNIKA 11. Cs.: Nagy D. 7/6, Szabó F. 7/3, Brewer 6, Zele 4. Stefan Svitek.



A mérkőzés előtt Völgyi Pétert köszöntötte a hazai klub abból az alkalomból, hogy a vezetőedző 140. meccsén ült a győri kispadon, s ezzel klubrekordot állított fel.

Jobban kezdett a DVTK, mely az 5–0-ra megnyert első percek után – bár többször visszajött az UNI Győr egy-egy pontra – őrizte 3–4 pontos előnyét. A negyed vége is 21–17-es vendégvezetéssel zárult. A második szakaszt ugyanúgy 5–0-val nyitotta a miskolci gárda, mint az elsőt (17–26). A 14. percben már több mint tízpontos volt a vendégelőny (19–30). Ez a folytatásban jelentősen nem is változott, minden győri kosárra volt válaszuk a vendégeknek, így a nagyszünetre 32–41-es DVTK-előnnyel mehettek a csapatok.



Nem hozott sok pontot a harmadik szakasz első négy perce (34–42). Nagy-Bujdosó hármasa, Robinson labdaszerzés utáni egyéni akcióból szerzett kosarát követően Stefan Svitek kért időt (39–44). Fields is beemelt egy triplát, majd Nagy-Bujdosó két kosarával átvette a vezetést a győri csapat, mely 53–46-ra elhúzott.

A zárófelvonás eleje is a vendégeké volt (53–52), két perc után Goree talált be, de egy triplával egyenlített a DVTK. Völgyi Péter időkérése után gyors triplaváltással maradt a döntetlen, Szabó Fanni büntetői után pedig megint vezettek a vendégek (60–62). Három és fél perccel a vége előtt, 60–66-nál ismét időt kért Völgyi Péter. Simon Zsófi szerzett ekkor fontos kosarakat (67–68). Egy perccel a vége előtt Nagy Dóra triplájával azonban eldőlt a találkozó.



Völgyi Péter: – Nagyon tompák voltunk védekezésben, csak a harmadik negyedben nyújtottunk olyan teljesítményt, ami egy ilyen rangadón kell. Sajnos a triplavonal mögül is rosszul dobtunk, a Diósgyőr viszont nagyon jó napot fogott ki.



Stefan Svitek: – Nyerni jöttünk ide, felkészültünk az ellenfélből, s jól is játszottunk. Kaptunk egy ajándékot, amit a küzdeni akarásunknak köszönhetünk.



Sopron Basket–Szekszárd 77–65 (26–17, 19–20, 13–16, 19–12)

Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 1300 néző. V.: Cziffra, Győrffy, Söjtöry.



Sopron: FEGYVERNEKY 9/3, Turner 9/3, DUBEI 9/3, MILOVANOVIC 22/6, Coates 8. Cs.: CRVENDAKIC 10/3, Salvadores 4, Weninger 3/3, Page 3, Határ. Edző: Roberto Íniguez.



Szekszárd: Studer Á. 15/9, Theodorean, Gereben L. 5, MCCALL 13/3, Kiss V. Cs.: KRNJICS 14, Bálint 10/6, Costa 8, Mansaré. Edző: Djokic Zeljko.



Repülőrajtot vett a Sopron, két és fél perc elteltével 9–0-ra vezetett, s mivel Szekszárdon 13 ponttal győzött a listavezető, a soproni tábor e kezdés után joggal reménykedhetett abban, hogy sikerül a kedvenceknek ennél nagyobb különbséggel nyerniük. A vendégek rendezték soraikat, fokozatosan faragtak hátrányukból, Studer Ágnes triplájával három pontra feljöttek. A negyed hajrájában Milovanovic és Crvendakic néhány remek megmozdulásával visszaállt a kilencpontos különbség. A második etap elején tízpontosra nőtt a bajnok előnye. Ezt követően Turner már a harmadik személyi hibáját kapta meg, és bár Fegyverneky szép kosarat szerzett, a Studer, McCall, Krnjic trió révén fokozatosan csökkentette hátrányát az éllovas, amely négy pontra feljött. A félidő végén Crvendakic és Bálint „váltott" triplát, az utolsó szó szünet előtt Milovanovic jóvoltából a hazaiaké volt, akik nyolcpontos előnnyel térhettek pihenőre.



A második félidőben a vendégek kezdtek jobban, fel is jöttek négy pontra. Fokozódott a feszültség a lelátón, 47–43-nál „befagyott" az eredményjelző, a játékvezetők pedig kivezettettek egy ellenük tüntető szurkolót. Feljött két pontra a Szekszárd, amikor Milovanovic rázta meg magát, remek megmozdulásaival hét ponttal ellépett a Sopron. A negyed vége a vendégeké volt, a záróetap ötpontos soproni előnyről kezdődött, amit hamar megdupláztak a zöld-sárgák. Állandósult a hét-tíz pontos hazai vezetés, a hajrára összevarrt szemöldökkel visszatért Turner – előtte Studer fékezte meg úgy a soproni hátvédet, hogy felrepedt a szemöldöke –, s kosarával újra tíz pont lett a két csapat között. A végjáték nagy taktikai csatát hozott, akkor már egyértelműen a szekszárdi meccs 13 pontos különbsége került a fókuszba mindkét oldalon. A nagy büntetőpárbajban mindkét csapat játékosai többször is hibáztak a vonalról. A meccs végén Turner kezében volt, hogy összesítésben átbillentse a mérleg nyelvét a soproni oldalra, de ziccerénél szereltek a vendégek, így bár a Sopron nyert, az összevetésben a Szekszárd a jobb.



Roberto Íniguez: – A feladat egy részét elvégeztük, nyertünk, az egymás elleni mutatóban viszont nem lettünk jobbak. A szekszárdiak „megöltek" bennünket lepattanók terén. A stábunk is vétett hibákat, amelyekért a felelősség engem terhel.



Dokic Zeljko: – Győzni jöttünk, de sajnos ez nem sikerült. Sajnálom a végjátékot, ott ész nélkül játszottunk. Remélem, teljes kerettel rendben leszünk, a válogatott szünet után kicsit mi is elvesztettük az „iránytűt".