Női vízilabda mk: a szentes és a Szeged is nehéz ellenfelet kapott a negyeddöntőben - Nem volt szerencséjük

Tévében a Szentes

Szentesen forgatott a M4 Sport stábja, középpontban a szentesi utánpótlásbázissal. Ma 11.45-től a Jövünk! magazinban megszólal többek között Dömsödi Dalma ifi vb-bronzérmes vízilabdázó, Győri Eszter edző, valamint a szentesi klub elnöke, Bujdosó Tamás.

– Nehéz lesz bekerülni a négy közé – kezdte a sorsolás értékelését a szegediek jó formában lévő pólósa, Lengyel Dominika –, de semmiképp sem írnám le magunkat. Hozzánk hasonlóan a BVSC is fiatal csapat, de több jó játékosuk van. A szentesi mk-fordulóban 13–7-re kaptunk ki tőlük, azonban szorosabb lehetett volna a meccs, ha kevesebbet hibázunk. Ma bajnokin ugrunk ellenük vízbe, viszont a jövő héten lesz időnk kivideózni a BVSC-t, felkészülünk majd rájuk. Azon leszünk, hogy minél szorosabb párharcot vívjunk ellenük.A Hungerit-Szentesi VK is belehúzott a sorsolásnál. A Kurca-parti együttes a nyáron alakult FTC-vel vívhatja meg csatáját az elődöntőbe kerülésért. A szentesiek a szeptemberi saját rendezésű felkészülési tornájukon 11–9-re legyőzték a zöld-fehéreket.– Hazai pályán reális esélyünk lehet legyőzni a Fradit. Jó ómen, hogy itthon kezdjük a párharcot, csak a második találkozót játsszuk idegenben. Bízom a csapatunkban, hogy képesek leszünk a sikerre. Nem szokott még össze a Fradi teljesen, bár még mi sem, de ez a mi malmunkra hajthatja a vizet ellenük – vélekedett az erőviszonyokról a Hungerit-Szentes ifjúsági vb-bronzérmes tehetsége, Kudella Panna, aki idén már a felnőttcsapat alapembere is.