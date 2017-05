Nyaralni, pihenni ment a MOL-Pick Szeged

Kék füst fogadta a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát a Partfürdőn, immár a megszokott helyen, a Grill Teraszon. A Csak Előre Szurkolói Egyesület folytatta a hagyományt, évzáró partira hívta meg a kedvenceket.



Vendégként ott volt a tiszteletbeli tag, a klub egyik alapítója, Ludányi Márton is, aki hatalmas tapsot kapott, a napokban vehette át a gyémántdiplomáját. A klub minden szurkolónak átadott egy csapatfotót, amit természetesen mindenki aláíratott.



A három távozó játékostól, Urh Kastelictől, Bóka Bendegúztól és Sandro Obranovictól ajándékkal köszöntek el. A trénernek, Juan Carlos Pastornak egy borral kedveskedtek: a mester megígérte, hogy egy spanyol nyári estén csapra is veri. Zubai Szabolcs pedig egy hatvanszeletes tortát vehetett át a szimpatizánsoktól.



Ezzel még nem volt vége a napnak, a Pick busza az újszegedi Gellért Szabadidőközpontig szállította a csapatot. Itt a támogatókkal közösen zárta le az idényt egy BBQ partival.



José Manuel Sierra is ott volt. A spanyol kapus már túl van a kézműtéten. Egy hónapig lesz rajta a kötés, utána kezdheti el a rehabilitációt.



Szögi Nándor operatív igazgató köszöntötte a szponzorokat, a csapatot, majd a klubvezetés nevében elköszönt a már említett három távozótól. A játékosok közül többen a rendezvény után már hazautaztak, elkezdődött számukra a szabadság. Thiagus Petrus még marad Magyarországon, a brazil játékos édesanyjával, testvérével és annak két gyermekével hazánkban kirándul egy nagyot, találkozik jó barátjával, a Győr klasszisával, Eduarda Amorimmal is.



A felkészülés július 23-án, vasárnap kezdődik a harmadik Picknikkel, amelyen majd a szurkolók megismerkedhetnek a két új szerzeménnyel, Zsitnyikovval és Sigurmassonnal. Július 25-én pedig Szerbiába, Kopaonikra utazik edzőtáborozni a csapat.