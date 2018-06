Nyári sárkányhajó-kavalkád: 8 országból több mint 6000 versenyző érkezik

Rajtra készek a sárkányhajók. Látványosnak ígérkezik a klubok világbajnoksága. Fotó: HDBF

Két helyszín, 28 ország, 150 klubcsapat, 6000 versenyző – ez a 11. IDBF klub-legénység sárkányhajó-világbajnokság számokban, amelyet július 17. és 22. között rendeznek Szegeden. A verseny első négy napján a Maty-éren 200 és 500 méteres számokban küzdenek a sportolók, majd a 2000 méteres kategóriák miatt átköltözik a népes mezőny a Tisza szegedi szakaszára.Kiemelkedően magas sportolói létszámmal érkeznek majd a kanadaiak a maguk több mint 1500 fős legénységével, de az amerikaiak közel 1000, illetve a magyarok 700 fős létszáma is jelentős. Európát hazánkon kívül Ausztria, Ciprus, Csehország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Spanyolország, Svájc, Ukrajna képviseli majd, Ázsiából Kína, Tajvan, Hongkong, Irán, Makaó, Katar, Szingapúr, az Egyesült Arab Emírségek küld csapatot, illetve a már említett Kanadán és az USA-n kívül Ausztrália és Új-Zéland is érkezik a tengerentúlról.Ami a csapatokat illeti, Kanadát és az USA-t 20-20, Ausztráliát 17, míg Magyarországot 15 klub képviseli – ezek a legnépesebb nemzetek. Kanadából 1541 versenyző jön el, az USA-ból 956, a harmadik legnépesebb ország pedig Magyarország 725 fővel.És ha már magyar egységek: hazánkat Baja, Budapest (5 csapat), Székesfehérvár, Dunaújváros, Vác, Szarvas, Győr (2 csapat), Pécs és Göd mellett a University of Szeged együttese képviseli.A verseny megtekintése ingyenes, viszont a tiszai két nap alatt várhatók lezárások a rakparton és környékén.