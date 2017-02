Nyerni kell! Meskov Breszt-MOL-Pick Szeged (félidő) 14-14

VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 10. forduló. Breszt, Victoria Sportcsarnok, 2500 néző. Vezeti: Pavicevic, Raznatovic (montenegróiak).Pesic - D. Rutenka, Kristopans 2, Silovics 2, Sztojkovics 4, Osztrusko 2, Razgor.: Dzsamali 3, Sumak, Prodanovics.: Szergej Bebesko.Sego - Pedro 1, Buntic 2, Blazevic, Bánhidi, Källman 2, Skube 2.: Gorbok 1, Gaber, Sostaric 2, Bodó 2, Obranovic.: Juan Carlos Pastor.Félidő.lefordul, szalad, bevágja, először vezetünk 13-14. Osztrusko 14-14.Sostaric indul, Razgor megállítja.Kristopans lő, Sego mutat be egy bravúrt lábbal. Gabert kiállítják.Obranovic passzol,cunderezik, remek gól 13-13.Osztrusko 13-12.átlövésével egyenlítünk 12-12.Kristopans 12-11.gyors gólváltás után 11-11.: nehéz labdát kapott, de ezt is megoldja 10-9.Skube remek passza a szélre,repül, belövi 10-8. Az exszegedi Prodanovics is beszállt a hazaiakhoz.beállóból talál be, majd Sego véd egyet 10-7.megint Sztojkovics 10-6.Sztojkovics hetesébe csak beleérni tud Sego 9-5.beszáll, majd lő egy nagy gólt 9-6.öt-egyes védekezésre vált a Szeged.Dzsamali lő estében, ez is bent 8-5. Időt kér Juan Carlos Pastor.jó szegedi védekezés.Gaber jön a Szegedbe.az egész BL-mezőny legmagasabb játékosa, Kristopans talál be 7-5.Dzsamali most nem erőből oldja meg, bepörgeti a labdát 6-5.Dzsamali Sego lába között talált be 5-4. Buntic lő, védés, Bánhidi lő, védés,lő, ez már bent 5-5.a magyar válogatott Dzsamali talál be, amire Buntic felelt 4-4.a szélről egyenlít 3-3.az excsurgói Osztruskót állítják ki.Bánhidi passzol,bevágja 3-2.megint Silovics 3-1.az első szegedi góltlőtte 2-1.Silovics villan 2-0.a ma 22 éves Bánhidi befordul, bevágja, de már belefújtak a sporik.a hazaiak kezdtek. Sztojkovics beállóból 1-0.

A MOL-Pick Szeged szurkolói szerencsésen megérkeztek.

Meccsnap!

Rajko Prodanovics örömmel fogadta az egykori szegedi társakat.

Kezdődik a show, sötét van, jó ha 800-an a lelátón. Nincsenek sokan, szerencsére.Már az öltözőben a Pick, Bebesko mester próbálja felpörgetni a csapatát, a tanítványok nem nagy tempóban melegítettek.A kezdés előtt Anatolij Meskhovra emlékeznek majd, a klub alapítója a napokban lett volna 80 éves, ő teremtette meg Bresztben a kézilabdát.Mindent elmond a hőmérsékletről, hogy a nézők kabátban ülnek a lelátón. Egyelőre, jó ha 3-400-an vannak a nézőtéren.A MOL-Pick Szeged szurkolói és a helyiek remek kapcsolatot ápolnak, barátok. Talán ennek is köszönhető, hogy remek helyről, a kapu mögötti részről szurkolhatnak a csapatnak. Nem mindig van ez így, Barcelonában az aréna legfelső sorába ültetik a szurkolókat...Már a Breszt is a pályán. Ők nem együtt jöttek ki, hanem egyesével, ezt a csatát, a csapategységet a Szeged nyerte.Azért az mindig kellemes érzés, amikor a csapat a pályára lép, akkor a lelátóról felhangzik a "Pick Szeged!" kiáltás. Most is így volt, már bent a csarnokban a szegedi hívek.Szegeden 24-22-re nyert a MOL-Pick, Balogh Zsolt remek formában játszott, a magyar válogatott átlövő 9 gólt szerzett a meccsen. A Breszt legeredményesebb játékosa Pavel Atman volt 4 találattal, ő ma sérülés miatt nem játszik.Nincs meleg az Arénában. Ma sem fűtötték túl, így alaposan be kell majd melegíteni. Egyelőre nagy a csend, Obranovic, Sostaric Vukiccsal és Periccsel beszélget a pályán.Megérkeztek a MOL-Pick Szeged szurkolói Bresztbe, így biztatásban nem lesz hiány a lelátón. A csapat már az arénában, 18.30-kor kezdünk.Laza, átmozgató foglalkozást vezényelt Juan Carlos Pastor vezetőedző. A mozgáson volt a lényeg, azon, hogy ne "üljenek" le a fiúk. Az ebéd előtt még egy közös videózás vár a srácokra, a spanyol mester az utolsó taktikai értekezletet tartja a fontos meccs előtt. Atman nem játszik, a magyar válogatott Imán Dzsamali lába sincs teljesen rendben, és többen sérüléssel bajlódnak a hazai csapatból. Nagy ünnepre készülnek, készültek a helyiek, sokáig úgy volt, hogy a klubalapító, Meskov gyermeke eljön a meccsre, végül mégsem lesz itt. Kicsit csalódottak a bresztiek, mert látványelemekkel készültek.Este jön 2017 első BL-meccse, amelyen a MOL-Pick Szeged szeretne nyerni. Nem marad le semmiről, ha minket figyel, mert szöveges online tudósítással jelentkezünk. A találkozót a Sport 1 TV élőben adja.Itteni idő szerint 10 órakor reggelizett a csapat - ez otthon 8 óra. Hull a hó, most nincs annyira hideg, de senki sem megy pólóban edzésre..., elkél a nagykabát. Mindenki Bánhidi Bencét ölelte át, így indult a nap, a MOL-Pick Szeged beállósa ma ünnepli 22. születésnapját. Szergej Gorbok énekelt neki, Alen Blazevic magyar kívánt neki minden szépet és jót. A csapat hamarosan edzésre indul, Juan Carlos Pastor mindig tart foglalkozást, ha 18 óra után játszik a csapat. Mivel ma 18.30-kor kezdünk, így most is átmozgatja a fiúkat.Jó hangulatban telt az edzés. Futballal nyitott a csapat, Balogh, Gorbok, Buntic, Källman góljaira csak Obranovic válaszolt, így az öregek nyertek 4-1-re a fiatalok ellen.Hideg volt a csarnokban. Kint is az van, de bent az Arénában sem fűtöttek nagyon, igaz, így volt ez Kijevben is, sőt, Minszkben sem izzadt meg senki sem állva. Az edzés előtt Rajko Prodanovics várta a csapatot, a Pick egykori játékosát az egykori csapattársak átölelték. Rajko 86 kilogramm, sokat fogyott, de elárulta, hogy remekül érzi magát Bresztben.

Edzésen a MOL-Pick Szeged.

40 centis hó van Fehéroroszországban.

Leszállt a csapat Bresztben

A Liszt Ferenc reptéren a csapat. Fotó: Süli Róbert

Ott volt Pavel Atman is, a breszti csapat orosz válogatott játékosa, azonban nem tud játszani csütörtök este, a vébén összeszedett sérülése még nem jött rendbe. Nagy ünnepre készülnek a fehéroroszok, a meccsnapon ünneplik meg a klub 80 éves alapítását, így "nagy fejesekben" nem lesz hiány a lelátón.Csütörtök délelőtt még edz a csapat, a foci után főként taktikai elemeket vettek át a szegedi játékosok, Pastor mester sokat dicsérte a fiúkat, remek a hangulat. A csapatkapitány, Zubai Szabolcs is kiemelte, hogy győzni jöttek Bresztbe.- Jó dolog, hogy jönnek a szegedi szurkolók, és arra kérek mindenkit, hogy otthon is sokan drukkoljanak nekünk. Együtt van a csapat, a mester kiválóan felkészített bennünket - nyilatkozta Zubai.Kalandos volt az út! 2 órát késett a felszállás, a nagy havazás miatt indult a különgép később Budapestről. Az úton nem volt gond, José Manuel Sierra azért rendesen izgult, főként azután, amikor meglátta a kisgépet, amellyel Fehéroroszországba utazott a csapat, szerencsére a gyors felszállás után ő is megnyugodott. A spanyol kapus nem szereti a repülőutat, nem tartozik a kedvencei közé.Sokan olvastak, Alen Blazevic egy kisebb könyvtárral érkezett, de Szergej Gorbok is egy könyvet bújt az úton. A leszálláskor kicsit rázott a gép. Ekkor Sierra mellett Matej Gaber és Alen Blazevic is felemelte a fejét. Gorbok gyorsan megszólalt: " Üdvözöllek benneteket Fehéroroszországban!" Kicsit zötyögős volt a leszállás, de ez sem volt véletlen, hiszen -11 Celsius fok, és közel 40 centiméteres hó fogadta a csapatot.Azzal már előzetesen tisztában volt mindenki, hogy nem egyszerű bejutni az országba, tüzetes vizsgálat vár mindenkire. Az útlevélkezelés nem volt gyors, közel 40 perc alatt jutott be a csapat. Éppen a csúcsforgalom közepébe csöppentünk - 330 ezren élnek Bresztben -, így elég lassan értük el Hermitage Hotelt."Egy hógolyócsata?" - kérdezte valaki a buszról való lelépés után. "Oké, csak Bodó Ricsi nem játszhat...!" Jót nevetett mindenki, mert sokan tudják, hogy a magyar válogatott átlövő hihetetlen bombákra képes.A szállás kitűnő, az ebéd is finom volt, most pihen a társaság, majd itteni idő szerint 20 órakor (otthon 18 óra) edzésen vesz részt. Legközelebb este jelentkezünk.Késik a gép, ömlik a hó Bresztben, egyelőre a MOL-Pick Szegedet szállító különgépet nem tudják fogadni Fehéroroszországban. Thiagus Petrus és Bóka Bendegúz sérült, ők nem is utaztak a csapattal. Stefan Sunajko került be. Jó hír, hogy Sandro Obranovic és José Manuel Sierra rendbe jött. Este 20 órakor (magyar idő szerint ez 18 óra) lesz edzés, és csütörtök délelőtt is tart foglalkozást Juan Carlos Pastor és két segítője, Marko Krivokapics és Fekete Róbert.- Jól dolgoztak a fiúk, érzik, tudják, hogy fontos meccs vár ránk. Kulcs lesz a védekezés, a megfelelő ritmus. Remek csapat a Breszt, jó lövőkkel, remek beállóssal. A filozófiánk nem változik: mindig a következő meccset akarjuk megnyerni - nyilatkozta Juan Carlos Pastor.