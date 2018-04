Nyerni kell: Naturtex-SZTE-Szedeák-Pécs online 18 órától

I. negyed

Férfi kosárlabda NB I A csoport, középszakasz, középház, 2. forduló.Boltics, Fortune, Csirics, Juhos, Sulovics.: Andjelko Mandics.Durham, Brooks, Antóni, Budimir, Sarlija.: Csirke Ferenc.Juhos elhozza a labdát a feldobásnál.! Egy blokkal kezd, majd dob egy hármast, Boltics fogja is a fejét 3-0. Budimir, majd5-2. Csirics és Budimir dob hármast 8-7., ott a harmadik is! 11-7. Megint Csirics!!! Egykezes zsákolás! 37 évesen! 13-7. Sarlija kosarával 13-11.viszont válaszol. Megint mi jövünk: Boltics felteszi,bezsákolja, parádé 18-11. Bolticstól jön a tripla megint 21-11. Közte tíz!, ez is hármas. negyedik neki!remek csellel veri át Sarliját 26-13. Boltics indít,felteszi, álomszerűen kezdenek a szegediek 28-13. Sérülése után visszatér a pályára Révész Ádám. Csirics passzol,kosárral kezd 30-13.

Korábban

Véglegessé vált a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának menetrendje a középszakasz középházában. Az összes idegenbeli bajnokinál is megszületett a megállapodás. Hét meccs vár a Szegedre a következő bő egy hónapban, az első mindjárt ma, hazai pályán.A Pécs ellen játszanak az újszegedi sportcsarnokban, méghozzá győzelmi kényszerben. A rájátszást érő nyolcadik helyen jelenleg ötvenszázalékos mérleggel, 13 győzelemmel és 13 vereséggel áll az Atom- erőmű. Nem nehéz kiszámolni, hogy ugyanilyen mérleghez a hátralévő hét mérkőzéséből hatot meg kellene nyernie a jelenleg 11 sikerrel és 16 kudarccal álló Szedeáknak.Ehhez továbbra is szükség lesz a többiek mellett Josh Fortune kiváló játékára: az amerikai légiós a BB1.hu szakportálnál bekerült az alapszakasz legjobb csapatába Darrin Govens (Falco), Perl Zoltán (Falco), valamint az exszegedi Tomiszlav Ivosev (Kaposvár) és Ryan Watkins (Sopron) mellé.ma, 18: Szedeák–Pécs, április 14., szombat, 18: Atomerőmű–Szedeák, április 24., kedd, 18: Kaposvár– Szedeák, április 28., szombat, 19: Szedeák–Zalaegerszeg, május 2., szerda, 18: Pécs–Szedeák, május 4., péntek, 18: Szedeák–Atomerőmű, május 12., szombat, 18: Szedeák–Kaposvár.