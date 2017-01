Nyert a Mórahalom, kikapott a SZEOL

Az NB II-es SZEOL SC két próbajátékosnak adott lehetőséget a Szpartak Szabadka ellen: a legutóbb a német ötödosztályban védő kapusnak, Nacsa Péternek, és a korábban a Diósgyőrben is megfordult, saját nevelésű Lipták Ákosnak. Az első félidő végén Mendebaba szerzett előnyt, de a második félidő elején egalizált a szerb élvonalban nyolcadik helyen álló Szabadka, majd a 90. percben a győzelmet is kiharcolta.



A Mórahalom Makón nyert, az NB III-as együttesnél Podonyi Norbert és Joao Polonio-Guerreiro teljesítményére voltak különösen kíváncsiak, előbbi gólt is szerzett hátrányban, egyenlítése után pedig a végjátékban Busa Bence szerezte a győztes találatot.



Makó–Mórahalom 2–3 (1–1)

Gólszerzők: Gémes (2), ill. Crkvenjakov, Podonyi, Busa.

SZEOL SC–Sz. Szabadka 1–2 (1–0)

Gólszerzők: Mendebaba, ill. Abaz, Stamenkovics.