Nyert a SZEGED Veszprémben!

MOL-PICK Szeged: Sierra - Skube 3, Zubai, Thiagus Petrus 1, Källman 3, Bánhidi 5, Bodó 10. Csere: Sego (kapus), Sostaric 3/1, Balogh 1, Blazevic, Sigurmannsson 4/2, Zsitnyikov, Srsen 2, Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Kemény meccs. Fotó: Faragó Imre

A szegedi szurkolók kirándultak egyet a rangadó előtt.

K&H férfi kézilabda liga, 20. forduló, Veszprém Aréna, 5000 néző. Vezeti: Andorka, Hucker.Alilovic - Marguc,Tönnesen, Nagy L. 4, Nilsson 3, Ilics 5, Ugalde 5.Mikler (kapus), Lékai 6, Blagotinsek 1, Sulic 2, Terzic, Nenadics 2, Gajic 2.Ljubomir Vranjes.6 ill. 4 perc.Hétméteres: ill. 5/3.Bodó, 31-32. Thaigus Petrus ziccert ront, ápolják Miklert. 2 másodperc. Nyer a Szeged! Történelmi siker!Időt kér a Szeged. Bánhidi, 30-31. Gajic, előtte belemenés volt, 31-31.Időt kér a hazai csapat. Labdát szerzett a PICK.Bodó bevágja, 30-30.Skube eladja, SEGO! Remek formában a Szeged kapusa.Bodó, iszonyat nagy gól, 30-29. SEGO! Micsoda védés!Kőkemény, és nyílt a meccs.Lékai, 30-28.Bodó a felsőbe, 29-27. Tönnesen belemegy. Källman hetest harcol ki. Sostaric, 29-28.Bánhidi kapufa. Lékai, 29-26.Bodó, kellett, 27-26. Lékai válasz, 28-26.Ilics vágja be, 27-25. Időt kér a Szeged.Srsen mellé, Ugalde nem, 26-25. Mikler véd.Labdát szerzett a Szeged. Sigurmannsson, 24-25. Időt kérnek a hazaiak. Nilsson beállóból, 25-25.Bodó a szélről vágja be, 24-24.Sego két hatalmas védése! Micsoda parádé! Ilics a kezek között, 24-23.Sigurmannsson kihagyja, de marad a Szegednél a labda. Bánhidi bevágja, 23-23.Alilovic ziccert véd, Sego pedig bravúrral! Bánhidi hetest harcol ki.Blazevic 2 perc. Labdát szerzett a Szeged, Thiagus Petrus, 23-22.Ugalde a szélről, 23-20. Srsen talpról, 23-21.Blagotinsek beállóból, 22-20. Bodó kétszer is hibázik.Sostaric kínaiból, 21-20.Lékai mellé.Skube szerzett labdát, 21-19.Srsen belemegy, Ugalde, 21-18. Bánhidi eladja a labdát. Megtorpant a Szeged.Skube lő, Alilovic véd, Gajic, 20-18.Bodó, 18-18. Nagy találja meg az utat, 19-18.Srsen, remek! 18-17. Sego véd.Bánhidi beállóból, Gajic a szélről, 18-16.A Szeged kezdi a második félidőt. Elveszik a Szegedtől a labdát. Bánhidi reklamál...Eladja a labdát a hazai csapat.Parádésan kezdett a Szeged, azonban az utolsó 10 percben rengeteg kapufát lőtt, ami megbosszulta magát, a Veszprém fordított. Nagy gond nincs, ha koncentráltabb lesz a PICK, akkor bizony képes lehet a bravúrra.Nagy L., 16-14. Sigurmannsson kínaiból, Lékai az utolsó pillanatban, 17-15.Sulic 2 perc. Zsitnyikov rossz passz.Bodó lő, blokk, marad a Szegednél.Ugalde villan ismét, 15-14.Nagy L. szerencsével, 14-13. Bánhidi okosan, 14-14.Balogh harcol ki hetest. Sigurmannsson, 13-13.Thiagus Petrus kap 2 percet. Ugalde a szélről, 13-12.Sostaric kapufa.Bánhidi lő, Alilovic véd. Nenadics belemegy.Skube kapufa. Nenadics, 11-12. Bodó kapufa. Sulic egyenlít, kár érte, kapkod a Szeged, felhozza a hazaiakat. Időt kér Pastor.Källman mellé, a Veszprém eladja a labdát.Balogh a szélről, Alilovic véd. Nenadics, 10-12.Bodó, szakad a háló, 9-12. Ilics telibe a kapufát.Sigurmannsson, 8-11. Ilics tör utat, 9-11.Lékai válasz, 8-10. Skube ellépi, a Veszprém, eladja, Bodó hetest harcol ki.Ilics találja meg a rést, 7-9. Skube talpról, 7-10.Időt kér a hazai csapat. Sulic, 6-9. Balogh lő, Alilovic véd.Alilovic véd, Sulic kezéből kiperdül a labda. Sostaric beállóból, 5-9.Sierra véd.Balogh tört be, 5-8.Skube, 4-7. Nilsson 2 perc. Ilics az alsóba, 5-7.Elveszik a Veszprémtől a labdát.Nagy kapufa, Nilsson már nem, 4-5. Bodó-bomba, 4-6.Nilsson kontra, 3-4. Källman vetődve, 3-5.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson kapufa, marad a Szegednél a labda.Elveszik a bírók a labdát, Lékai, 2-4.Bodó szerzett labdát.: Labdát szerzett a Szeged. Källman, 1-3. Sierra véd. Bánhidi beállóból, 1-4.Nagy egyenlít, 1-1. Bodó remek csel, 1-2. Nagy L. 2 perc.A hazaiak kezdene, eladják a labdát, Källman, 0-1.Díjátadás. Az elmúlt év legjobbjait díjazzák, minden díjat veszprémi kapott...Mindkét csapat túl a melegítésen.16.48: Egyelőre két B-közép még az Arénán kívül hangol. Üresek a helyeik, de hamarosan megérkeznek a szurkolók.250 szegedi szurkoló tölti majd meg a vendégszektort. Ennyi jegyet kapott a PICK, a belépők pedig a Csak Előre a Szegedi Kézilabdáért Egyesület jóvoltából pillanatok alatt gazdára találtak. A Tisza-parti hívek már reggel útra keltek, kirándultak egyet a derbi előtt a Baloton-parton.Már mindkét csapat melegít. Gyors baráti üdvözlés volt, de nagy barátkozás most nem.Mindkét edző üresen hagyott egy helyet a jegyzőkönyvben. Szegedi oldalon még nem dőlt el, hogy Pedro, vagy Gorbok játszik, a módosításra meccsközben is van lehetőség.: Már az Arénában a MOL-PICK Szeged! Üdvözlünk mindenkit Veszprémből! Néhányan kint labdáznak a kékek közül a pályán.Ma az ország sportszerető társadalma újból a férfi kézilabda-rangadóra, a Telekom Veszprém–MOL-PICK Szeged összecsapásra figyel. 17.15-kor következik a derbi, a két ősi rivális csatája. Stas Skube, a szegedi együttes szlovén irányítója a góljai mellett zseniális passzaival véteti magát észre.– Egész héten a rangadóra készültünk – nyilatkozta a pénteki edzés után Skube –, már ennek a lázában égünk. Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, együtt vagyunk, ez pedig egy ilyen nagy meccs előtt nagyon fontos. Az elmúlt idegenbeli Bajnokok Ligája-meccseken kiválóan játszottunk, bízom benne, hogy ezt a formát meg tudjuk ismételni a nagy rangadón is.A PICK játékmesterének két gyermeke van. Mindig ott vannak a szegedi meccseken, és örömmel mennek körbe édesapjukkal pacsizni az újszegedi sportcsarnokban.– Még nagyon picik, nem tudják, hogy mit jelent egy ilyen meccs. Kisfiam, ha a csarnok mellett megyünk el, mindig mutatja, hogy „Apa ott játszik!", de nincsenek tisztában azzal, hogy valójában milyen tétje van egy ilyen meccsnek. Nekik az a legfontosabb, hogy egy-egy hazai meccs után a pályán játszhassanak, lent pedig a VIP-teremben a ringben bandáznak a többi gyerekkel. Nekik a játék a legfontosabb.Németországban, Macedóniában és legutóbb Spanyolországban is parádés hangulatot varázsolt a Tisza-parti szurkolótábor a lelátóra. A Veszprém Arénában 250 kék szimpatizáns űzi majd a csapatot.– Nagy segítség a szurkolótáborunk. Akárhova megyünk idegenbe, mindig követnek bennünket, segítik a munkánkat. Biztos, hogy mindent beleadnak ők is, csakúgy, mint mi a pályán, és a végén, nagyon remélem, mosolyogva pacsizhatunk majd.A MOL-PICK Szeged péntek délelőtt még Szegeden edzett. Jó hír, hogy Thiagus Petrus már teljes intenzitással végezte a gyakorlatokat, a brazil játékos felépült bokasérüléséből.Matej Gaber is visszatért Szegedre, az ikrek jól vannak, a szlovén beállós egyelőre még külön edz.A csapat péntek délután elutazott, szokás szerint Balatonalmádiban töltötte az éjszakát. Három játékosnak, Dmitrij Zsitnyikovnak, Stefan Sigurmannssonnak és Ivan Srsennek ez lesz az első veszprémi rangadója, sőt a horvát átlövő Srsen először tapasztalhatja meg a derbi légkörét.A meccset az M4 Sport TV élőben adja, a delmagyar. hu már 15.30-tól a helyszínről jelentkezik, méghozzá friss hírekkel, fotókkal, majd szöveges online tudósítással.Eldőlt, hogy Kiel elleni BL-csata első meccsét március 21-én Németországban rendezik, a visszavágó április 1-jén lesz Szegeden.