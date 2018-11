Nyert az esélyesebb Algyő

Ifjúságiak, A csoport

12. forduló: Szentesi Kinizsi–DAFC Szeged 1–4, gólszerzők: Sáfár, ill. Fátyol, Molnár O., Halász. Tiszasziget–Csongrád 3–1, gsz.: Kollár, Nacsa, Tóth M., ill. Veszprém. UTC–FK 1899 Szeged 3–2, gsz.: Török, Nyíri, Deák, ill. Diviki, Marozsi. Algyő–MUFC 1–1, gsz.: Molnár G., ill. Gera D. Kiskundorozsma–Mindszent 2–1, gsz.: Kalapács (2), ill. Mihály. Kistelek–Bordány 0–4, gsz.: Szabó P. (2), Hajdú, Kaszab. A Zsombó–L-IT SZEAC meccs elmaradt. Szabadnapos: HFC.

A hétvégi program

13. forduló, szombat, 13.30: SZVSE–Zsombó, Székkutas–HFC II., Röszke–Algyő, FK 1899 Szeged– Tiszasziget, Csongrád–Szentesi Kinizsi; vasárnap, 13.30: Szőreg– UTC, Bordány–Kiskundorozsma. Szabadnapos: Makó II.

Algyő, 150 néző.Bartucz Tamás – jól (Böszörményi, Tihanyi).Révész 6 – Mészáros 7, Belanka 6,5, Szélpál 6,5, Daróczi 6,5, Pénzváltó 6, Lajkó 6, Kovács M. 6, Molnár 6 (Bozsóki –), Varga 6,5 (Szil –), Kiss 5,5 (Kovács L. –).Sebők László.Vigh 6 – Csikós 5,5 (Bartos –), Németh 7, Deák 7, Papp 6,5 (Mohammadreza –), Faragó 6,5, Faragó-Barát 6,5 (Fekete –), Néma 6,5 (Varga –), Fátyol 6,5, Vörös 6,5, Dongó 6,5.Kiss Máté.Mészáros (18., 50. – 11-esből), ill. Szil (75., öngól).– Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de ki is hagytuk ezeket, ezzel nehézzé tettük a mérkőzést magunknak.– Az első félidőben túlságosan tiszteltük az Algyőt. A folytatásban más arcát mutatta csapatunk, az utolsó 25 percre megnehezítettük a címvédő dolgát. A két klub lehetőségei közötti különbséget is figyelembe véve nincs okunk szégyenkezni.Bár az utóbbi együttes az elmúlt mérkőzéseken nem szerzett pontot, korábban értékes skalpokat is gyűjtött, ezért nehéz meccsre számíthatott az esélyesebb Algyő. Ennek megfelelően is alakult a meccs, hiszen egy darabig a helyzetek jöttek, a gólok viszont nem. A hazai védő, Mészáros Zoltán azonban kisegítette alakulatát, hiszen az első és a második félidőben is betalált, Szil Zsolt öngólja pedig már későn jött.Makó, 100 néző.Szeles Ádám – jól (Lászlai, Samu).Köteles 6 – Kóródi 5 (Czebe –), Vajna 5 (Posztós –), Tóth T. 5 (Kardos 5), Horváth K. 6, Herczeg 6, Megyesi 5 (Palotás –), Rakonczai 5, Bány B. 6, Frank 4 (Bartucz M. 5), Szilvási 5.Krucsó Ákos.Vasas 7 – Szűcs D. 7 (Kozma –), Sólya 7, Fodor 7 (Zemkó –), Popovics 8, Molnár D. 7, Dürgő 7, Balázs 8, Kis L. 7, Lőrinc 7, Visnyei 8.Tóth János.Herczeg (2.), ill. Popovics (39., 91.), Balázs (45.).– Szeretnék gratulálni az ellenfélnek, mert a helyzeteit jobban használta ki.– Hátrányból fordítottunk, és a vége magabiztos győzelem lett.Tiszasziget, 150 néző.Tóth Róbert – jól (Farkas L., Benedeczki).Tombácz 8 – Rádi 8, Bálint T. 8, Rutai 9,5, Drágity 8 Bernát –), Deák 8 (Skribek –), Fődi 8, Bálint D. 8, Bánóczki 8, Kökény 8 (Zámbori –), Kántor 9.Bernát Péter.Verebélyi 4 – Deli 4,5 (Debreczeni –), Kiss-Kása 4, Mészáros M. 4, Koncz E. 4, Borda 4,5, Somodi 4 (Bartucz P. –), Lévai 4,5, Sándor L. 4 (Berkes –), Bálint A. 4,5, Sarusi-Kis 4,5 (Megyeri 4).KellerMihály.Rutai (11., 46., 64., 72.), Kántor (48.).– A legfontosabb különbséget, a gólokat a második félidőben tettük oda, és megérdemelten tartottuk itthon a pontokat.– Remek edzőpartnerek voltunk, esélyünk nem volt a pontszerzésre.Hódmezővásárhely, 50 néző.Kócsó Tibor Zsolt – közepesen (Szeles, Bozóki).Kandó Zs. 4 – Kiss R. 5, Bartyik N. 5, Bürgés 5, Szőke 5, Mohácsi 5 (Rostás –), Forgó 5, Kecskeméti 5 (Pálinkó –), Rau 5, Siber J. 5 (Gyuris –), Perpauer 5 (Surján –).Bacsa Zsolt és Vinnai István.Földesi 7,5 – Zsilák M. 7,5, Zsilák T. 7,5, Berta 8, Tanács A. 7,5 (Papdi Sz. –), Fehér B. 7,5, Papdi Cs. 7,5 (Bárány –), Kovács G. 7,5 (Szalma 7,5), Szücs S. 8, Márki 7,5, Pipic B. 8 (Papp T. –).Pördi Péter.Kecskeméti (27.), Bürgés (30.), ill. Pipic (12., 79.), Tanács A. (33.).– A Röszke jól tördelte a játékot, ezért folyamatos futballról nem lehetett szó. A kevés helyzetét két kapushibával kiegészítve és jól kihasználva összességében megérdemelt nyert a vendégcsapat.– Egy kapkodó első félidő után a másodikra rendeztük a védekezést. Sokkal stabilabbak lettünk, az elöl adódó helyzeteinkből pedig egyet értékesítettünk, és megérdemelten nyertünk.Szeged, Kertész utca, 75 néző.Szalai Szabolcs István – gyengén (Mucsi, Halász).Mészáros L. 7 – Zsömbörgi 7,5, Szántó D. 7, Péczely 7 (Kiss P. –), Kasza 7, Sós 7, Valach 7, Nagy G. 7 (Pusztai –), Balogh 7, Laczkó 7, Koncz P. 7 (Zsibrita 7).Balogh Dávid.Kurucsai 5 – Szélpál 6, Dóra T. 5 (Hegyesi P. –), Drogba 6, Vámos 5 (Varga R. –), Gyurkovics 5, Szalai 5, Dóra J. 7, Rádóczi 5, Benkő 5, Csupity 4 (Imre 7).Dóra János.Nagy G. (13.), Zsömbörgi (19., 47.), Valach (45.), Péczely (67.), ill. Dóra J. (37. – 11-esből, 79.), Dóra T. (65.).– Egy jó hangulatú vacsora után a héten folytatjuk a megkezdett munkát.– Két dolognak tudunk örülni: a százötvennek és a kétszáznak. Elértem a 150. és a 151. gólomat az FK mezében, Imre Zoltán pedig 200. meccsét játszotta ebben a csapatban.Kiskundorozsma, 100 néző.Kakuk Szabolcs – közepesen (Szalai, Orosz).Ábrahám 6 – Tóth 5,5 Molnár K. 5, Benkocs 5 (Géczi 5), Marjanucz 5,5 (Horváth –), Cseh 6,5, Molnár F. 5, Szecskó 6, Ottlik 5 (Csamangó –), Rudisch 6, Takács 5,5.Szabó Zsolt.Nagy M. 6 – Godó 5,5 (Gyürki 5,5), Kis Á. 5,5, Nagy 5,5, Daraki 5,5, Kovács 6, Bujáki 5,5, Török 5,5, Huszár 6, Antal 6, Kis 5,5.Horváth Zoltán.Tóth (27.), Cseh (55., 74.).– A lényeg a három pont, de nagyarányú győzelmet szalasztottunk el, mert rengeteg helyzetet hagytunk ki a Székkutas ellen.– Megérdemelten nyert a Dorozsma, amihez gratulálok! Sajnos hétről hétre ez történik, lehet, velem van a baj, rajtam nem múlik tovább.Szentes, 100 néző. Vezette: Kis Máté – közepesen (Kovács A., Brezovai).Tóth L. 6 – Vincze Z. 7, Légrádi 7 (Paczali –), Szabó L. 7 (Pölös –), Lekrinszki 8 (Bagi –), Prozlik 8, Bertók 7, Molnár Zs. 6,5 (Debreczeni –), Szeles 7, Juhász Cs. 7.Némethy László.Miklós 5 – Kormányos 5, Bilics 5, Pócs D. 5, Godó 5, Vastag 5, Seres 5, Végh 5, Szabó M. D. 5 (Kelemen –), Péter S. 5, Albert 5 (Vitos –). Edző: Brinszky Adrián.Lekrinszki (18.).– Sok helyzetet kihagytunk, de így is megérdemelt a győzelmünk.– Számunkra egy új bajnokság kezdődik.1. Tiszasziget 10 9 1 0 39 – 7 282. Algyő 11 8 1 2 26 – 9 253. Szentes 11 7 1 3 17 – 11 224. SZVSE 12 6 3 3 25 – 13 215. Bordány 11 6 1 4 26 – 16 196. Kiskundorozsma 11 6 0 5 21 – 17 187. Röszke 11 6 0 5 20 – 16 188. HFC II. 11 6 0 5 26 – 26 189. Csongrád 11 6 0 5 11 – 20 1810. Szőreg 11 5 3 3 20 – 13 1811. UTC 11 3 1 7 13 – 25 1012. Makó II. 12 2 3 7 14 – 21 913. Székkutas 11 2 1 8 18 – 31 714. Zsombó 11 2 0 9 10 – 36 615. FK 1899 Szeged 11 0 3 8 11 – 36 31. DAFC Szeged 11 10 0 1 54 – 12 302. HFC 11 9 1 1 55 – 9 283. Szentes 11 9 1 1 48 – 8 284. Tiszasziget 12 8 0 4 65 – 28 245. Csongrád 10 5 2 3 26 – 15 176. Bordány 10 5 1 4 31 – 19 167. Kiskundorozsma 11 5 1 5 21 – 20 168. UTC 12 5 0 7 24 – 49 159. Algyő 12 4 1 7 32 – 40 1310. Kistelek 11 3 1 7 24 – 42 1011. FK 1899 Szeged 11 2 4 5 14 – 25 1012. MUFC 11 2 3 6 27 – 32 913. L–IT SZEAC 9 2 2 5 11 – 59 814. Zsombó 9 2 0 7 12 – 50 615. Mindszent 11 1 1 9 19 – 55 4