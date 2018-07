Nyolc arannyal zártuk a Sárkányhajó-világbajnokságot - galéria

A magyar csapatok (összesen 15 klub nevezett) így nyolc arany-, hat ezüst- és kilenc bronzérmet szereztek.

Profi elemekkel teletűzdelt szabadidősport, amely később lehet akár versenysport is. A 11. Klub Legénység Sárkányhajó-világbajnokság tapasztalatai alapján ez az összefoglalás már a jövőt vetíti előre. Csak egyet lehet ajánlani bárkinek is: bele kell ülni a hajóba, menni kell naponta több futamot is, és az esti izommozgások után a reggeli ébredéskor véleményt formálni arról, mit jelent elfáradni.Mert bizony, aki elindult, és bármennyit is versenyzett, az sportolt, azaz egészségesen töltötte az elmúlt hetet. Volt itt 18 év alatti, egyetemista, meglett férfi, mellrákot túlélt hölgy, egykori háborús harcos és 60 év feletti nő is – nagy kár, hogy például az utóbbi kategóriában nem láttunk magyar egységet. Mindenki sportja ez, amely látványt, izgalmat, vért és verejtéket is tartogat annak, aki kipróbálja.A magyar egységek a 200 és az 500 méterek után 2000 méteren is gyűjtögették az érmeket. És ezzel együtt, valljuk be: a Maty-ér is remek helyszín volt négy napon keresztül, ám a Tisza szegedi szakasza a Tisza Dokk és a Belvárosi híd között igazán exkluzív otthont biztosított a leghosszabb táv egyéni indításos, három fordulást tartalmazó döntőinek. Ráadásul a hajósok az utolsó napra tartogattak olyan eseményeket, amelyek a korábbiakra nem voltak jellemzők: a verseny legutolsó futamában két egység, egy német és egy makaói elsüllyedt.A németek saját maguk merték ki a vizet a hajóból, míg a makaóiak fegyelmezetten végigülték a merülést...Szombaton a váci Dunai Sárkányok két aranyérmet szereztek: a standard szenior A mixed és open kategóriában végeztek az élen.Ehhez tettek hozzá a mieink még három medált tegnap: standard junior A mixed-ben a váci Dunai Sárkányok második, a szarvasi Körös Dragon harmadik lett, a kishajós premier open kategóriában pedig a győri Rába Dragon Boat Klub ezüstérmet szerzett.