Nyolc Csongrád megyei éremmel zártunk az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon

A 152 fős magyar versenyzői küldöttség összesen 41 érmet szerzett a győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ez minden idők legjobb szereplése. A hazaiak 13 arany-, 14 ezüst- és 14 bronzéremmel az oroszok (30, 19, 12) és az olaszok (14, 11, 13) mögött a harmadik helyen zártak az éremtáblázaton.



E sikerből a Csongrád megyei kötődésű fiatalok és trénerek alaposan kivették a részüket, hiszen 8 éremhez fűződik a nevük. Köztük egy aranyhoz is, méghozzá egyéniben, hiszen C1 500 méteren a DÉMÁSZ-Szeged nevelése, Molnár Csenge diadalmaskodott.



A tehetséges kenus nem akármilyen teljesítményt nyújtott a héten: ezen a győzelmen felül még mix C2 500 méteren ezüst-, C1 200 méteren pedig bronzmedált szerzett, mix C2 200 méteren pedig negyedik lett.



– Az EYOF-on minden futamban négyen szerepeltek, mindig csak az első helyezett jutott tovább, ami azt jelenti, hogy Csengének 12 futamon kellett csúcsformát hoznia. Összehasonlításul: egy nemzetközi színvonalú magyar válogatón ezt legfeljebb két-három alkalommal kell megtennie – mondta Molnár szegedi edzője, Kása Péter.



– Ez a verseny felvonultatta az összes hagyományosan nagy kajak-kenu nemzetet, így végképp óriási eredmény a három érem.



A Haász SZUE is büszke lehet, hiszen Fábián Fanni mind a négy számában dobogóra állt: 200, 400 és 800 méter gyorson is bronzérmes lett egyéniben, illetve a 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is harmadik lett.

A nyolcadik Csongrád megyéhez köthető érmet a lány kosárlabda-válogatottnak köszönhetjük.



A hazai csapat vezetőedzője volt a Szeged KE trénere, Mészárosné Kovács Andrea, illetve egy tanítványa, Vári Zita is a Tisza-parti klubot képviselte a nemzeti keretben.



A Hajnal Tenisziskola növendéke, Drahota-Szabó Dorka számára sajnos gyorsan véget ért az EYOF, hiszen 5. kiemeltként már a legjobb 32 között búcsúzni kényszerült, majd párosban is vereséget szenvedett az első körben.



A teniszválogatott szegedi trénere, Zsiga László két negyeddöntős szereplést tudott elkönyvelni. A szegedi származású Vágó Attila edzőként, míg a Pickkel bajnoki címet szerző Bendó Csaba masszőrként segítette a fiú kézilabdacsapatot.