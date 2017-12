Nyolc szegedi sportoló az év legjobbjai között

A Magyar Távirati Iroda sportszerkesztőségének felkérésére 1964 óta minden évben szavaznak a sportágak szövetségei az adott év legjobbjára: idén 56 szövetség válaszolt az MTI megkeresésére. Hét sportágban, összesen nyolc szegedi sportoló részesült abban a megtiszteltetésben, hogy 2017 legjobbjának gondolták őt sportága szövetségnél.Súlyemelésben a Szegedi Lelkesedés SK versenyzőjét,választották a legjobbnak, összességében már hetedszer. Atlétikában az év női sportolója a békéscsabai színekben versenyző szegedilett, míg búvárúszásban - a lapunk által kedden Az év szegedi férfi sportolójának választott voksoltak a legtöbben.A fallabdázók női mezőnyében a Tisza SC-t képviselőgyőzött, gyorsasági gyorskorcsolyában pedig szegedi fölény mutatkozott, hiszen mindkét nemben a Tornádó Team Szeged versenyzője lett az év legjobbja, a férfiaknál, míg a nőknél a szintén a Délmagyarország által is díjazottA pályaíjászoknál(UTC-ÍSE), nyert Szkanderben is született szegedi siker,, a Szegedi Bikák sportolója is ott van a legjobbak között.Nem minden sportág legjobbja ismert még, a nagypályás labdarúgásban majd a januári, M4Sport - Év sportolója gálán hozzák nyilvánosságra a legjobb férfi és női játékost, de a kerékpár, a kézilabda, a curling szakági szövetsége is később nevezi meg 2017 legjobbját.