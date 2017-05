Nyolcan aláírtak a Szedeáknál

Nyolc játékosával is szerződést hosszabbított a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata. A hírt tegnap jelentette be a klub. Közülük Juhos Levente megtartása a legnagyobb fegyvertény: az élmezőnyből többen is szerették volna megszerezni az erőcsatárt, aki viszont imád Szegeden játszani.





Révész Ádám két, Wirth Ádám egy plusz egy, míg Juhos Levente, Vágvölgyi Ákos, Meleg Károly, Mike János, Bonifert Bendegúz és Kovács József egy évre írt alá. Közülük egyértelműen Juhos megtartása a legnagyobb tett: az erőcsatár kitűnő szezont zárt, 34 meccsen 10,2 pontot és 6,3 lepattanót átlagolt, éppen ezért több élklubnál is az erősítési tervek között szerepelt. Úgy tudjuk, a bajnoki címre hajtó, nemzetközi kupában induló Körmend is meg akarta szerezni.



– Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönöm a klubnak, a szurkolóknak és a csapattársaknak azt a két évet, amit eddig Szegeden tölthettem. Jól érzem magam itt, ráadásul olyan ajánlatot kaptam a vezetőségtől, amelyre nem tudtam nemet mondani. Sok helyről hívtak, de mivel látok még fejlődési lehetőséget, maradtam – fogalmazott lapunknak Juhos.



Ahogy a fenti nevekből látszik, a magyar mag együtt marad, és van rá esély, hogy a légiósok (Boltics, Csirics, Sulovics, Lilov) is visszatérjenek.

A felkészülés augusztusban kezdődik, addig feltöltődés és pihenés a program.



– Vasárnap köszöntem el mindenkitől, a nyárra hazaköltöztem Kaposvárra a szüleimhez. A barátnőmmel biztosan elmegyünk majd nyaralni, aztán pedig elkezdem az egyéni munkát – tette hozzá Juhos.



Nem volt esélye a Naturtexnek