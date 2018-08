Ob-bronzérmes a vasember: Szilágyi Péter kihozta a maximumot a hosszútávú triatlonbajnokságból

Komoly sikert ért el Szilágyi Péter. Fotó: eXtremeMan Nagyatád

A szintén szegedi vasember, Csőke Balázs korábban többször is hangsúlyozta: a hosszútávú triatlonban rengeteget számít a tapasztalat, így a 35-40 év körüliek szoktak a legjobbak lenni. Nagyatádon az idei hosszútávú triatlon országos bajnokságon sem volt ez másként, hiszen a szegedi Szilágyi Péter úgy lett korosztálya legjobbja (25–30 évesek), hogy az abszolút összetettben csak két jóval rutinosabb riválisa előzte meg. Szilágyi tehát előrelépett: a tavalyi ob-n szerzett negyedik hely után felállhatott a dobogóra, és az ország harmadik legjobb vasembere lett. Ezt a jelzőt azért hangsúlyozzuk, mert ugyanaz a hihetetlen táv volt kiadva az indulóknak, mint a világszerte óriási népszerűségnek örvendő Ironman-sorozatban, ahol szintén 3,8 km úszással kezdődik a futam, majd 180 km kerékpározás jön, és végül a maraton, azaz 42 km futás.– Tekintve, hogy jóval tapasztaltabb riválisok előztek meg, kihoztam a maximumot az országos bajnokságból – kezdte értékelését és élménybeszámolóját Szilágyi Péter. – Harmadszor csináltam meg ezt a távot, ehhez képest tényleg szép eredmény. Egyéni csúcsot akartam dönteni, hiszen kellemes hőmérsékletben indultunk, de a futásra nagyon meleg lett. Megijedtem az elején, mert már az úszásnál komoly tempót diktált az élmezőny, és fáradtnak is éreztem magam emiatt, de túlestem a holtponton, a kerékpározásnál be is hoztam a hátrányom, a futást második helyen állva kezdtem el. A maratont már megszenvedtem, a többiek rutinja döntő volt ellenem, de ennek a harmadik helynek is nagyon örülök – nyilatkozta Szilágyi, akinek bravúros eredménye mellett kiemelnénk egy másikat is: a szegedi Titán TC atlétája, Simon Péter a 20–24 évesek korosztályos bajnoka lett.Szilágyi Péter azért is büszke a harmadik helyre, mert az év nehezen indult számára, egy sérvműtét után tavasszal nem tudott teljes intenzitással edzeni. Így is elvégezte a szükséges munkát, és nem is áll le, jövő héten az egyik legnépszerűbb magyarországi versenyen, az Old Lake Man viadalontesz eleget a szervezők meghívásának, majd nemzetközi eseményeken is szeretne indulni.Nem csak rá lehetünk büszkék, hiszen Csongrád megyét amatőr sportolók is képviselték, köztük kiemelkedő eredményekkel: Ábrahám Krisztina a 35–39 éves korosztály második legjobbja volt, Makra Ágnes pedig negyedik alkalommal is a 45–49 évesek korosztályos bajnoka lett.– Ez egy nagyon komolyan vett hobbi számomra. 42 évesen rákaptam a futásra, majd jött az úszás. Megfertőztem a családot, két fiam és a férjem is belevágott a triatlonba, együtt járunk több versenyre is, a nagyatádi országos bajnokság pedig az év legjobban várt eseménye szokott lenni – mesélte Makra Ágnes. Az eredményeket böngészve pedig észrevettük: a férfiaknál a 75–79 éves korosztályban is volt egy induló: Szebeni Endre – előtte is le a kalappal.