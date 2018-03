OB I: A hölgyeknek hosszú szünet következik, a Metalcom és a ContiTech nagy csaták előtt áll

A férfiaknál a Metalcom-Szentes és a ContiTech Szeged számára is fontos hétvégén, hogy várható rájátszásbeli ellenfelével szemben önbizalmat és tapasztalatot szerezzen. A Kurca-partiaknál ugyanis nem lenne meglepő, ha a Vasas lenne majd az ellenfél a rájátszás első körében, míg a Tisza-partiak jó eséllyel az UVSE-t kapják a sorsdöntő második körben – mindkét párosításban középszakasz bajnokit rendeznek hétvégén.



Szombaton a Metalcom 18 órától idegenben, a ContiTech pedig 18.30-tól otthon küzd meg fővárosi riválisa ellen. A Szentesnek és a Szegednek is fel kell pörögnie, és nemcsak azért, mert fontos rangadó vár rájuk, hanem mert a hétközi összecsapásaikon a vártnál gyengébben teljesítettek. A szentesiek ugyan hozták a kötelezőt, de Pellei

Csaba vezetőedző kiemelte: tanítványai nem olyan fordulatszámon edzettek a héten, ahogy kellene, és sokat hibáztak a meccsen. A fejekben nyilván benne volt a hétvégi találkozó, remélhetőleg csak ez volt az oka.



Hasonlót tapasztalt Varga Péter is, hiszen a Vasas ellen csak két gólt szerzett a legénysége, de mindenki tudta: élet-halál harc jön szombaton. Legalábbis a tréner fogalmazott így, viszont nem a bajnokság lebonyolítása miatt. Papíron ugyanis akkor sincs vészhelyzet, ha az UVSE elleni párharcot győzelem nélkül kezdik el, mindkét fél tiszta lappal indul, de a két győzelemig tartó csatározásba nehéz lenne a szegedieknek önbizalommal nekivágniuk, ha a riválissal szemben holnap nem szereznék meg szezonbeli első pontjaikat.



A nőknél a rájátszás első körének négy párharcából három eldőlt, köztük a Hungerit-Szentesi VK és az SZTE Taylor&Nash számára is. Hosszú pihenőt kapnak, a második kör ugyanis április 4-én veszi kezdetét. A szentesiek nem jutottak elődöntőbe, így az 5. helyért játszhatnak tovább, az ellenfél pedig az Eger lesz. Ekkor fájnak majd igazán a hevesiektől elszenvedett vereségek (4–5 és 9–10), ugyanis jobb alapszakasz-helyezése miatt az Egernél lesz a pályaelőny az egyik fél második győzelméig tartó párharcban.



A szegediek a 7. helyért küzdhetnek tovább, az ellenfél viszont még nem ismert, a Tatabánya és az UVSE II. ugyanis még gyűri egymást. Szerdán utóbbi csapat került előnybe a párharcban, amely így szombaton el is dőlhet.