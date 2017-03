OB I: A Szentes sem tudott otthon nyerni, Szegeden dől el a negyeddöntő

Női vízilabda OB I, negyeddöntő, 2. mérkőzés. Szentes, városi sportuszoda, 400 néző. Vezette: Rubos, Bereczki.Lekrinszki (6 védés) – Hevesi, Brávik 1, Farkas 1, Brávik, Kövér-Kis 1, Pantovics.Szabó 1, Mihály 1, Tóth Cs., Rybanska.ifj. Tóth Gyula.Tóth E. (10 védés) – Miklós 1, Gémes 1, Lengyel A., Kádár 1, Bujka 1, Pengő.Veréb, Lengyel Dom. 1, Tóth P. 1.Molnár Péter.10/1, ill. 6/0.–, ill. 1/1.Bujka.– Túlzottan elhittük, hogy nem kaphatunk ki otthon. A támadójátékunk most gyenge pontunk volt, rendre rossz döntéseket hoztunk az ellenfél kapuja előtt. Biztos voltam benne, hogy a lányok tudnak majd fordítani, de a helyzetkihasználásunk nem javult. A Szegednek ítélt, győzelmet jelentő ötméterest jogtalannak érzem, de ettől még magunkat okolhatjuk a vereségért, hiszen a lehetőségeink megvoltak a győzelemhez, csak nem éltünk velük.– Fegyelmezett védekezésünkkel nagyon elégedett voltam, ez volt a sikerünk kulcsa. A jó blokkok mellett kapusunk is remekelt. Két és fél perce volt a Szentesnek kiharcolni az újabb ötméterespárbajt, de nem izgultam a végjátékban, mert a lányok szemébe nézve láttam, hogy minden rendben lesz. Szívvel-lélekkel küzdöttek, és annak ellenére is megtartották az előnyt, hogy az utolsó percekre Bujka Barbara kipontozódott.